PRIMERO SU SALUD. Los seguidores de Austin Palao se han mostrado bastante preocupados por la salud del modelo tras su abrupta salida de Esto es Guerra por negarse a continuar participando en los retos de altura. El modelo agradeció las muestras de apoyo a través de una historia en Instagram.

La imagen que publicó es de la lesión que tiene en la rodilla. Al parecer, el joven habría pasado la noche en una clínica, Austin publicó la instantánea de madrugada y le agradeció a sus seguidores las muestras de apoyo.

El modelo también menciona que se recuperará pronto de la lesión que sufrió tras participar en un reto de altura en Esto es Guerra. Sobre el incidente ocurrido en el reality y su expulsión, Austin Palao no volvió a referirse.

“Este tipo de competencias en lo personal a mí me gusta, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible. Obviamente no pude llegar a la soga porque me estaban jalando, sentí que me iba a morir”, indicó Austin Palao sobre el reto de altura.

“Yo no vuelvo a hacer más pruebas de altura”, continúo el modelo. Las declaraciones de Austin Palao generaron molestia en “El Tribunal de Esto es Guerra” y le pidieron que se retire de la competencia. “No es necesario terminar la situación así”, agregó Yaco Eskenazi.

Austin Palao publica foto de su lesión y agradece apoyo de sus seguidores

