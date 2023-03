Un reportero de “América Espectáculos” abordó a Austin Palao para consultarle sobre los rumores que señalan que estaría distanciado de su pareja, la cantante y actriz Flavia Laos. El integrante de “Esto es Guerra” restó importancia a las especulaciones y descartó estar en malos términos con su pareja.

“Es invertir mi energía en gente que tiene su forma de pensar, yo tengo la mía, no la compartimos, pero hay un respeto. Pero la gente parece que no respeta eso, la gente idealiza mucho, espera mucho, yo no” , dijo tajantemente.

“Lo que se pueda decir de mi relación o no, al final con quién me tengo que entender es con mi pareja que es Flavia (Laos) y no con la gente, entonces qué más te puedo decir”, añadió.

SÍ CREE EN EL MATRIMONIO

Al ser consultado por las críticas que recibió por mostrarse un poco frío al hablar de su futuro al lado de Flavia, Austin Palao manifestó que “no hice nada malo, siento que soy una persona bastante aterrizada, que vive bastante bien sus etapas, pienso que hay procesos, no hay que adelantarnos , hay que tomarse el tiempo para tomar absolutamente todo, tomar una buena decisión y no estar lamentándose mañana”.

Finalmente, el modelo aseguró que sí dentro de sus planes el matrimonio, pero que resaltó que todo tiene un “proceso”. “Paso a paso, primero hay una convivencia, y cuando te comprendes con la persona y puedes equilibrar, viene otro paso, claro que creo en el matrimonio tradicional el que lo ves como tu compañero de vida”, comentó.