Austin Palao decidió usar sus redes sociales para contestarle con todo a sus detractores, quienes lo criticaron por no regalarle nada a Flavia Laos por su reciente cumpleaños.

A través de un en vivo de Instagram, el cantante aseguró que no toma importancia a los comentarios negativos hacia él. “Que sigan pensando así, me es indiferente, no me suma y normal, la gente puede hablar lo que sea, mi relación la vivo yo, no la gente”, acotó el exchico reality.

Asimismo, aseguró que solo muestra lo que el decide compartir. “Así soy yo, duela a quien le duela. Si les pica, rásquense, qué les puedo decir, pero es una parte mía que la mantengo para mí, para nadie más” , indicó.

Por otro lado, no quiso revelar el regalo que le dio a su novia Flavia LAos. “Si le regalé algo o no, no hace falta que lo diga tampoco, son cosas que no se dicen, pero sí podemos decir que estamos disfrutando a mil, sobre todo ella, que le encatan estas cositas”, agregó Austin Palao desde sus vacaciones en Bali.

