Azucena del Río denuncia que es víctima de acoso [FOTOS]

Azucena del Río reveló que es víctima de acoso, pero no tiene miedo porque siempre camina resguardada.



“Me he percatado de que en tres presentaciones hay una persona que me sigue y mira detenidamente. Siempre luce casaca marrón, espero que solo me admire por mi trabajo”, dijo Azucena.



¿Y te hizo algo?

No, pero lo que me parece raro es que a estas alturas de mi vida pase esto, ya me imagino que a las que recién empiezan como bailarinas debe ser peor. Incluso me hacen propuestas indecentes. Lo bueno es que nunca ando sola, siempre hay gente que está a mi lado y me acompaña.



Luego manifestó que como toda peruana está feliz con el triunfo de la selección. (B.Pashanasi)