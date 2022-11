El primer concierto de Bad Bunny en Lima fue un éxito. El ‘Conejo malo’ cantó sus más grandes éxitos ante miles de admiradores en el Estadio Nacional. Personajes de la farándula asistieron al evento del reguetonero, incluyendo Bryan Arámbulo, a quien acusaron de no respetar la cola, según un video de Instarándula.

Las imágenes que compartió Samuel Suárez muestran al cumbiambero acompañado de un joven de gorra negra y de una chica con trenzas. En el video se ve también como el cantante conversaba con uno de los vigilantes de la fila, cuando de pronto los asistentes empezaron a gritarle.

“ Haz tu cola, Bryan ”, “Qué haga su cola”, le decían. A pesar de las quejas, él logró ingresar a la fila, indignando a los admiradores del ‘Conejo malo’.

“ Como se zampó el hombre, nadie le dijo nada. Grábalo ”, comentaron. “Ayer Bryan en mechas con la gente por la bendita cola”, escribió ‘Samu’ Suárez. “ Bien sobrado ”, comentó el usuario envió el video.

Bryan Arámbulo no respetó la cola para el concierto de Bad Bunny y sorprendió a los fanáticos del reguetonero.

Ethel Pozo da su versión tras estafa en entrada de Bad Bunny

Ethel Pozo informó que no pudo entrar al concierto de Bad Bunny porque sus entradas fueron clonadas. No obstante, logró ingresar con la ayuda de un ‘promotor’. “ Cometí el error de no comprar en Teleticket y comprar a un promotor y eso es lo que ha pasado con miles. No fue un canal regular, en mi desesperación de no perderme el concierto”, dijo en ‘América Hoy’.

“Si hubiese sido yo, me iba a mi casa y ya, pero estaban las niñas, era un grupo con todo el colegio. Un grupo de 40 personas (...) Pagamos un montón de dinero por esas entadas, era importante que mis hijas vean a su ídolo. El concierto estaba lleno de niños”, agregó.