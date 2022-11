No la perdonan. Durante la emisión del programa ‘Amor y fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre se dieron el tiempo de leer algunos mensajes en Twitter de usuarios que criticaron a Ethel Pozo por ingresar al concierto de Bad Bunny con entradas clonadas.

“Solo le falto llorar, que llame a su mami y que llame a Montesinos para que le solucionen el problema. Da cólera ese tipo de gente”, “Ethel movió sus cochinas influencias y no le avergüenza admitirlo”

“Tres mil estafados para Bad bunny, pero para Ethel bastó un par de TikToks quejándose y entró con su mancha”, “Lo que a pasado con Ethel Pozo y los demás estafados y al final hayan podido entrar, se llama injusticia para todos los estafados también, qué rica vara”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Las críticas de los usuarios contra Ethel.

Ethel Pozo da su versión tras estafa en entrada de Bad Bunny

Según la hija de Gisela Valcárcel, compró los boletos en el mes de marzo (aproximadamente), pero a través de la reventa porque no pudo conseguir mediante la página de Teleticket debido al rápido sold out.

“Cometí el error de no comprar en Teleticket y comprar a un promotor y eso es lo que ha pasado con miles. No fue un canal regular, en mi desesperación de no perderme el concierto y que mis hijas tampoco se lo pierdan, pagué mucha plata por las entradas”, dijo.

“Si hubiese sido yo, me iba a mi casa y ya, pero estaban las niñas, era un grupo con todo el colegio. Un grupo de 40 personas (...) Pagamos un montón de dinero por esas entadas, era importante que mis hijas vean a su ídolo. El concierto estaba lleno de niños” , agregó.

Ethel es criticada en redes por ingresar al concierto de Bad Bunny con entradas clonadas. VIDEO: Willax

