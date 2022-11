No se disculparon. Tourista se presentó en el segundo concierto de Bad Bunny, a pesar de que no recibieron abucheos como ocurrió en el día anterior, si dedicó unas palabras al público para excusarse sobre las críticas que le hicieron al ‘Conejo malo’ en 2019.

“Vivimos en un país muy lindo, pero con una prensa que se encarga de dividirnos como peruanos”, se le escucha decir a uno de los integrantes antes de tocar su primer tema.

Como se recuerda, durante el primer concierto de Bad Bunny, realizado el 14 de noviembre, los asistentes abuchearon a Tourista, grupo telonero del recital. Esto hizo que solo tocaran durante 30 minutos.

Estas pifias llegaron debido a que los integrantes del grupo criticaron al Conejo malo en 2019, durante el programa de YouTube, Moloko Podcast.

En aquel año, Genko le confiesa a Carlos Orozco y Hugo Lezama que no soportaba el reggaetón hasta el punto de odiarlo.

“A él (Sandro Labenita) le encanta todo eso y yo lo odio, no lo aguanto, no aguanto la música urbana. El reggae no lo puedo ni escuchar”, expresó.

Otro de los comentarios que no pasó desapercibido fue el de Rui Pereira. El vocalista y guitarrista indicó que Tourista no haría una colaboración con Bad Bunny.

“No me imagino crear una producción y que pueda calzar con su propuesta (de Bad Bunny)… o cómo podríamos hacer una propuesta en conjunto, no me lo imagino. Hay otros artistas urbanos que son muy grandes con los que sí podríamos fusionar y hacer algo”, comentó Pereira en aquella oportunidad.

TOURISTA CULPA A LA PRENSA POR ABUCHEO DEL PÚBLICO

Tourista se excusa por altercado con el público en segundo concierto de Bad Bunny: “La prensa se encarga de dividirnos". VIDEO: Twitter

