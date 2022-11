Bad Bunny llegó a Lima para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional, donde enloquecerá a miles de sus fanáticos que lo esperaron por meses. Sin embargo, Monique Pardo no le entusiasma la noticia, luego de que los organizadores la invitaran.

La intérprete de ‘Caramelo’ confirmó que tiene una amistad con los promotores del espectáculo, quienes quisieron regalarle una entrada para que lo disfrute. No obstante, reveló que no quiso aceptarlo. “Me invitaron y les dije que no. Así que me regalaren las entradas, no iría porque no me gusta” , comentó.

“Nada de Bad Bunny, que la gente se pelee por las entradas. Yo voy al de mi artista favorito, al ‘Conejo Malo’ no voy, gracias ”, finalizó. De igual manera, asegura que prefiere ir a Joan Manuel Serrat, a quien admira.

Monique Pardo felicita a Gisela por sus 35 años como conductora

La conductora fue entrevistada por el Trome y le preguntamos si quería mandar un mensaje a Gisela Valcárcel por sus 35 años de trayectoria. “Se lo ha ganado día a día. Ha destacado por su encanto, sencillez y espontaneidad ; todo eso ha enamorado al país”, indicó.

A pesar de que no son amigas, le tiene aprecio. “ Yo nunca intimé con ella, pero la primera vez que nos reunimos quedó encantada conmigo. Le tengo gran cariño y soy testigo en estos 35 años de todos sus éxitos, desde que vi su carita por primera vez como conductora me enamoró, nunca he dejado de verla, la adoraba, pues no había nadie como ella”, señaló.