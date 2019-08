De bailarina de Jennifer López a indigente: conoce el drama de Suzy Pérez

Hace algunos años, la vida de Suzy Pérez era la que muchas jóvenes deseaban tener. Giras por varias ciudades, presentaciones sobre el escenario, grabaciones y un sinfín de actividades frente de los reflectores eran el trajín de la mujer de origen dominicano, quien incluso llegó a ser bailarina de la estrella mundial Jennifer López.

Sin embargo, todo lo que había conseguido un día se vino abajo a causa de su adicción a las drogas, hecho que ha provocado en la actualidad que viva como indigente en las calles de Manhattan, así lo dio a conocer el programa “El gordo y la flaca”, que la encontró deambulando.

Pero cuál fue el verdadero motivo que llevó a Pérez a encontrase en esta paupérrima situación. A continuación, te contamos todos los detalles.

Su vida se convirtió en una pesadilla

Según el reporte del medio estadounidense, los problemas de Suzy Pérez comenzaron cuando firmó un contrato con una agencia de modelaje italiana, que en realidad resultó ser una red de prostitución. Es así como cae en un mundo de violencia, explotación sexual y drogas.

Pasado los años, tras haber sido golpeada hasta quedar imposibilitada de caminar por un buen tiempo y con un problema grave con los narcóticos, la mujer fue abandonada.

Ella contó que, debido a su adicción, no pudo estar con su progenitora el día que murió, algo que aún no puede superar. “Cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí”.

Ahora, pide dinero en las calles para poder drogarse. Incluso, no pudo terminar una de las primeras entrevistas con el programa de Univisión porque tenía la necesidad de comprar estupefacientes.

Para poder alimentarse busca entre la basura cualquier resto de comida o recibe algo que le dé la gente. Además, dio a conocer que pasa la noche en cualquier sitio.

Suzy Pérez es agresiva a causa de los estupefacientes. (Foto: Captura Univisión)

¿Cómo fue encontrada?

Su historia conmocionó al mundo tras ser dado a conocer por el medio de comunicación. Según narró Gelena Solano, reportera de “El gordo y la flaca”, un día vio deambulando a la mujer a la que primero no reconoció, pero su rostro se le hacía conocido.

“Veo una señora que se me acercó al carro y me pidió US$ 20, luego veo las fotos de ella en Instagram y comencé la búsqueda. Duré como dos días buscándola”, contó a People en español. Luego de saber de quién se trataba, pactó varias entrevistas con ella.

Suzy contó que tiene un hijo de 19 años al que no ve hace mucho tiempo y le dedicó unas palabras. “Te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mí, porque cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener”.

Encuentro con su hijo

La periodista pudo pactar un reencuentro con la mujer y su hijo de Pérez, quien le fue arrebatado cuando tenía 7 añitos. Antes de ello, la llevó a comer, de compras y al salón de belleza, donde le pusieron una peluca, algo que ansiaba; sin embargo, su carácter cambió de un momento a otro y se volvió agresiva, pero después todo volvió a la normalidad.

Al ver a Jehew Savion Green corrió a abrazarlo y entre lágrimas le dijo lo mucho que lo amaba y le prometió que iría a un centro de rehabilitación, algo que jamás pudo cumplir, pese a haber sido llevada más de seis veces.

El joven contó que vivió con su padre varios años, pero luego que descubriera su preferencia sexual lo echó de su casa y ahora vive con unos amigos. Asimismo, dijo que al conocer que su mamá no podía trabajar le enviaba dinero, sin saber que lo usaba para drogarse.

“Yo me enteré de que ella estaba consumiendo heroína […] y que estaba comprando la droga con el dinero que yo le daba. Me sentí muy culpable y me odié durante mucho tiempo”, manifestó.

Dio a conocer que su madre padeció de cáncer de mama, al igual que su abuela, y que tiene muchos males como hernia discal y huesos rotos.

Según Jehew, el motivo por el que Suzy desistió de ir a rehabilitación fue porque en dicho lugar le negaron el ingreso porque pensaban que era portadora del VIH.

Un momento muy emotivo se vivió cuando Suzy Pérez se reencontró con su hijo. (Foto: Captura Univisión)

Jehew busca ayudar a su madre

Ahora, Jehew Savion Green busca la manera de ayudar a su madre para que pueda dejar las drogas, por lo que abrió una página de donación colectiva en “Go FundMe”.

“Mi madre sufre de depresión bipolar, esquizofrenia y demencia y tiene una hernia de disco. Mi objetivo es que se ponga de pie para que pueda volver a ser parte de mi vida. Por ahora mi principal preocupación es ayudarla a superar la enfermedad de la adicción”, escribió en la página.

Fama de Suzy Pérez

Suzy Pérez era una reconocida modelo que nació en República Dominicana. Alcanzó la fama el año 2000 cuando participó en un video de Jennifer López.

Además, tuvo una participación con el rapero y productor musical P. Diddy.