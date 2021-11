Son las once de la mañana de un día cualquiera. En las calles de Miraflores el sol parece tener más cuidado que en otros lados. Una tierna cuculí salta de rama en rama en un árbol añejo, una ardilla traviesa corre buscando el tronco que la aleje de una vereda áspera y una puerta se abre, invitándonos a pasar. Allí está nuestro entrevistado, responde al nombre de Baldomero Cáceres y está de vuelta realizando lo que me mejor sabe hacer: actuar. Es protagonista de la película ‘Contactado’, pero más allá de la trama, está la acción de haber llevado el cine peruano a todos lados y de manera gratuita. Una propuesta distinta, al aíre libre, original en el Perú y para hacerle al frente a esta pandemia que no tiene cuando acabar.

Baldomero, ¿Todo actor es vanidoso?

Algo de ello debemos tener, para subirnos sobre un escenario.

¿Pueden fingir con sus parejas?

En general los actores no sabemos actuar en nuestra vida diaria.

¿No sería ético?

Un profesional serio y con formación, como soy yo, se mantiene dentro de unos límites.

Algunos estudian actuación para ser famosos

Salir y estar en la popularidad no me interesa. Incluso, para dar entrevistas soy muy pudoroso.

¿El artista es un privilegiado?

Nos podemos quejar que no hay apoyo, faltan reconocer los derechos, pero también es cierto que es la vida que hemos escogido.

Muchos de tus colegas se quejan de la falta de respaldo

Trabajo con campesinos, cuyo régimen de vida y sacrificio hace que me lleve a pensar que los actores vivimos en una nube.

¿Por qué te alejaste?

Dejé 18 años este trabajo. Por decepción, proyectos que no se concretaban y perder la ilusión del medio.

Hoy se elige a quien tiene más actividad en Redes sociales

Asumo que es la lógica del recambio.

¿Usas Facebook o Instagram?

Ambos.

¿Cuántos te comentan?

No me fijo en los seguidores que pueda tener.

¿Entonces?

Me importa si me comenta alguien que sea un referente, como un colega o un torero. Más me importa si una de esas figuras me pone like, es un compañero que admiro y respeto.

Fuera del arte, ¿Qué chambas tuviste?

He sido fotógrafo, he escrito en diarios, me he dedicado al tema del ganado bravo y de Lidia.

¿Nuca te llamaron para una obra?

Algunas veces, pero si el papel no me interesaba, no lo aceptaba.

¿Quiénes con los actores?

Una manada de locos.

Te odian los movimientos antitaurinos

Hay un pensamiento organizado y financiado, para que aparezcan personas vociferando contra las corridas de toros.

¿Es un espectáculo pituco?

Esa es una idea falsa y superficial.

Dame una razón

Las comunidades más pequeñas de la sierra tienen una plaza de toros.

¿Es arte?

Es una tradición como lo es el cebiche, la guitarra ayacuchana, el idioma que hablamos o la religión.

Para muchos es un acto sangriento

Es un rito que simboliza el enfrentamiento del hombre con la muerte.

Desarrolla la idea por favor

El torero y su traje es el hombre, un ser de luz, y el animal negro, es la muerte. Se traslada al espectador que mediante el arte, el ser humano la puede vencer, mediante una creación estética.

El arte debe sensibilizar y allí se ve sangre y dolor

El que se sienta sensible y ve esa parte, muy bien. Pero vivimos en un mundo cruel, de mie…

Regresa a la actuación después de 18 años

Para actuar hay que tener calle

Estudié 2 años y medio en San Marcos.

¿Ya trabajas en la televisión?

Si y me retiré por eso.

¿Por qué?

No podía estar en ‘Carmín’ y estudiar en una universidad tomada por ‘Sendero Luminoso’

¿Viviste momentos duros con los ‘terrucos’?

Hice una película en Huaraz y dos días después, de abandonar el hotel donde estábamos hospedados, reventó una bomba.

Imagino que a la universidad ibas en tu auto

La novela tenía 40 puntos de rating de sintonía y firmaba autógrafos en el bus.

‘Contactado’, la película que eres protagonista, no se ve en cines

No se ha podido estrenar en salas y han tenido esta voluntad de llevarla a los barrios de Lima y luego a todo el Perú.

¿Merece ir a verla?

Es un espectáculo de calidad y gratis.

Solo preséntanos el resumen de ‘Contactado’

Narra la historia de Aldo (Baldomero Cáceres), antiguo líder de un grupo de culto de contacto “extraterrestre”, retirado y recluido en una decadente soledad, que es seducido por un joven (Miguel Dávalos) que afirma ser su seguidor y que intenta convencerlo de volver a predicar.

¿Cuántos estrenos gratuitos se van a dar?

Empezamos desde la quincena de octubre y ahora quedan: viernes 12 en La Punta, Playa Cantolao, Zona de eventos y sábado 13 en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Avenida Almirante Miguel Grau 1511, Barranco.

Qué siga la creación en el país

Eso es lo que deseamos todos.

TE PUEDE INTERESAR