QUÉ FUERTE. Bárbara Cayo le ha declarado la ‘guerra’ a Magaly Medina tras lanzar fuertes calificativos en su contra como defensa de su hija Alessia Rovegno. Como se recuerda, la ‘urraca’ cuestionó duramente a la modelo por no tener supuesta carisma para representarnos en el Miss Universo. La mayor de las Cayo no se cayó nada y le respondió.

” ¿Qué aporta ella? Una persona que no es bella ni inteligente (porque los seres humanos inteligentes construyen, no destruyen). Esa mujer no tiene autoridad moral para hablar de una bella auténtica, menos de inteligencia nata”, dijo.

En declaraciones a El Popular, la madre de Alessia Rovegno arremetió contra la conductora de televisión por las innumerables críticas que lanza en su programa de farándula.

“ Qué horrible es, pura basura nomás sale de su boca, solo destrucción le da al Perú ”, precisó. En esa línea, precisó que la labor de Magaly es alimentar el chisme y el morbo.

“No, ella simplemente gana dinero hablando mal de las personas, exagerando, diciendo cosas feas y mentiras para generar rating porque sino pierde el trabajo . Su labor es alimentar el chisme, el morbo, la mediocridad . Tiene un trabajo muy feo, a mi parecer, y la describe perfectamente”, finalizó.

BÁRBARA DEFIENDE A SU HIJA ALESSIA ROVEGNO

Para Bárbara Cayo, su hija Alessia Rovegno dejó en alto el nombre del Perú en el Miss Universo, pues hizo un buen performance y fue un reto muy gratificante para ella.

“ Alessia hizo un buen trabajo, pese a su poca experiencia, ante un auditorio con miles de personas y cámaras internacionales. Fue un reto gratificante esta experiencia y estoy muy orgullosa de ser su mamá. Ella trabaja actualmente en modelaje, también en el dúo musical con su hermana, como compositora y cantante”, precisó.