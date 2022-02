Magaly y la vez que la madre de Las Cayo la insultó y casi le agarra de los pelos en supermercado

Magaly Medina es uno de los personajes más polémicos de la farándula local peruana. Recientemente, tuvo un duro enfrentamiento con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid, sin embargo, en su lista negra hay más personas como la señora Ana Sanguinetti, madre de Bárbara, Fiorella y Stephanie Cayo. El momento se hizo viral en TikTok.

Durante una entrevista en el 2019 con Andrea Llosa, Magaly Medina reveló el fuerte careo que tuvo con la madre de Las Cayo en un supermercado luego que su programa de espectáculos difundiera un ampay de Bárbara siendo infiel a su esposo con Carlos Thorton.

Según contó la ‘urraca’, su madre vivía en aquel entonces en un departamento que le compró en San Isidro y para ayudarla con las compras fue a un conocido supermercado en Dos de Mayo. Fue en el establecimiento que se encontró con la madre de Bárbara Cayo.

“ Entro a comprar las cosas y me encuentro con una señora que me mete el carro (de compras) y me dice “hija de p***”, así, delante de todos , y como ahí la reconozco, entonces le digo “p” tus hijas -me sale a veces lo Huacho-. Ay, yo soy atrevida también, ah, se me abalanzó encima para querer pegarme”, confesó dejando sorprendida a Andrea Llosa.

Tras ello, Magaly señaló que, si bien no la tocó, Ana Sanguinetti continuaba gritando frente a todos, lo que provocó que la seguridad del local la sacara del supermercado.

“ No logró tocarme porque yo le puse el carro aquí y la mujer empezó a gritar, soltó su carro, quería agarrarme de los pelos, no podía”, relató la ‘urraca’. “La gente mirando, pero la seguridad de Wong fue muy rápida, vinieron, la agarraron y se fue, pero así, la levantaron en el aire y la sacaron (...) La mujer histérica y las hijas también”, añadió.

Sin embargo, esa no fue el único enfrentamiento con la familia Cayo. Magaly también contó que cuando estaba en un restaurante con dos amigos y su esposo, Bárbara se acercó a lanzarse insultos frente a todo el mundo.

“ Cruzó todo el restaurante y comenzó a gritar como una loca desatada y le decía a la chica: no puedo creer que almuerces con esta tal por cual, una de insultos y una boquita deliciosa . Por supuesto que mi marido me dijo ‘déjala que hable como loca, amor, no te rebajes’, y la escuché que hablara y que hablara, mi amiga súper avergonzada, mi amigo igual”, contó.

EL AMPAY DE BÁRBARA CAYO

En pleno auge por su participación en la telenovela “Torbellino”, Magaly Medina captó a la actriz Bárbara Cayo besándose con Carlos Thorton por el Malecón de Miraflores, pese a que él se había casado recién y ella se encontraba en una relación con el padre de sus hijos.

“Yo me acuerdo haber tenido una grabación de ella, que ella llamó a pedir por favor no la pasáramos. Llamó y llamó al punto que logré hablar con ella, le dije ‘perfecto, te entiendo esta vez y te lo pasaré por alto’, no lo pasé, mis ‘chacales’ se molestaron conmigo, pero les dije ‘ya, basta, esta chica dice que está recuperando a sus hijos, está volviendo con el exmarido, no sé qué lío’”, confesó la ‘urraca’.