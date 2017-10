Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, salió al frente para responder sobre los rumores sobre su sexualidad despertados por su ex pareja y madre de su hija, Natália Subtil. Él también respondió sobre las acusaciones que realizó su ex sobre su responsabilidad como padre.

Natália Subtil, ex pareja y madre de la hija de Sergio Mayer Mori, aseguró que el hijo de Bárbara Mori había mantenido una relación homosexual en su pasado.

“Cuando empecé a salir con él, un amigo gay me preguntó qué hacía con él, porque Sergio era homosexual, pero yo le dije que ‘para nada’; entonces me confesó que un amigo de él anduvo con Sergio, y yo nunca lo creí del todo, pero te queda la duda y siempre jugué con él diciéndole que un día me iba a decir que es gay”, expresó la ex pareja de Sergio Mayer Mori.

Además de los rumores sobre su sexualidad, Natália Subtil acusó que Sergio Mayer Mori no se hacía responsable de su hija y no le pasaba la manutención que le correspondía como padre. Sin embargo, el cantante y modelo negó las acusaciones.

Sobre los rumores de su sexualidad, Sergio Mayer Mori decidió tomar las declaraciones de su ex pareja con humor. “¡Ay! Está bien, que diga lo que quiera. (Lo tomo) con chiste de hecho, porque qué te puedo decir”, expresó el hijo de Bárbara Mori.

Sin embargo, las acusaciones sobre su paternidad y responsabilidad con su hija sí le ocasionaron molestias. “La verdad es que sí la veo y la amo, la amo, es una chingona mi hija, es una preciosa. Está cabrona ya empieza a (balbucear)”, expresó molesto Sergio Mayer Mori.

Su padre, Sergio Mayer, también se mostró fastidiado con las acusaciones de la madre de su nieta. La relación entre ellos no había sido la mejor, luego de que el actor pidiera una prueba de ADN a su nuera.

"Me sorprende escucharte decir que nadie te apoya en México y al mismo tiempo no respondes las llamadas y te desapareces. No mezcles los problemas que tengas con Sergio con nosotros, no le niegues a Mila la posibilidad de convivir con su familia. Perjudicas con todo eso a tu hija. Estoy a tus órdenes para lo que necesites, mis hijas extrañan y quieren ver a Mila. Lamento hacerlo por este medio pero no hay otra forma. Ojalá reconsideres y me contactes. Todos queremos estar cerca de ella”, escribió Sergio Mayer en las redes sociales.

Sergio Mayer Mori

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.