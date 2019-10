Bareto separó a su tecladista luego de conocerse denuncia de acoso sexual en su contra 

A través de su cuenta de Facebook, la agrupación Bareto anunció la separación de su tecladista Carlos Rafo Asto. Esto luego de conocerse la denuncia de acoso sexual a una menor de edad que pesa en su contra.

“Tomando conciencia de esta situación, hemos decidido separar a Rafael Carlos de la banda. Reiteramos nuestra condena a cualquier acto que vulnere la integridad física y emocional de una persona y confiamos en que la verdad se abrirá paso en la situación”, dice el mensaje en la parte final.

Hay que señalar que el 3 de octubre, la página Me Too Perú, que registra denuncias anónimas, publicó una acusación contra el músico de Bareto, asegurando que este acosó a una menor.

Según la publicación de Me Too Perú, una mujer señaló que en 2017 matriculó a su menor hija en una academia en la que Rafo dictaba clases. Dijo que cuando fue a recoger a su hija, 15 minutos antes de finalizar el turno, la encontró en una “situación terrible”.

“Este profesor estaba encima de la espalda de mi hija con todos sus genitales apoyados en su espalda, dictándole clases de esa manera. Y mi hija incómoda y yo no lo podía creer. En ese momento era como si estuviera viendo algo y no podía moverme, no podía gritar ni decir nada”, se lee en la denuncia

Tras este suceso, la mujer puso una denuncia contra el tecladista, aunque asegura que ni la academia ni la Policía se mostraron muy colaboradoras con su caso.

“Cuando pasa a la fiscalía, se puede ver videos en los cuales salen más cosas hechas por ese tipo a mi hija. Los fiscales pagados por la escuela quisieron cerrar el caso para que no se haga un escándalo”, precisó.

En un primer comunicado, Bareto dijo que el 26 de setiembre se archivó el caso, por lo que se trataba de una denuncia falsa. Esto generó muchas críticas en los comentarios de la publicación.