El conductor Carlos ‘Tomate’ Barraza felicitó a Facundo González por su participación en ‘Esto es Habacilar’, con quien compartió el pasado lunes cuando regresó al programa que lo vio nacer en el mundo de la televisión. Asimismo, dijo que es una pena que Raúl Romero no haya aceptado volver, pero espera que vuelva en algún momento para reencontrarse con su público.

“Me sentí muy contento por la invitación que me hicieron y estar en pantallas con mis compañeros como Roger del Águila, Thalía Estrabidis y Tracy Freundt ha sido algo maravilloso, después de tantos años”, comentó Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien participó en el programa ‘Esto es habacilar’, el último lunes.

¿Fuiste solo como invitado a ‘Esto es Habacilar’?

Sí, solo fui como invitado, me llamó Peter (Fajardo) y ha sido bonito volver al set, reencontrarme con los académicos, que ya no son tan académicos. No está Raúl Romero pero se mantiene la esencia del programa y hay componentes externos que se han acoplado bien al programa.

¿Te sentiste a gusto en el programa?

Mucho, la aceptación del público ha sido increíble, en redes ha funcionado mucho pues fuimos tendencia y sobre todo, volver a sentir esa adrenalida de estar en vivo, estuve contento de volver en donde empecé, ahí nació mi sueño de la conducción

Muchos esperaban la presencia de Raúl Romero, ¿crees que hace falta?

Sé que la gente extraña a Raúl, es una pena que no haya aceptado volver en esta nueva etapa, pero espero que en algún momento pueda estar, sería un golazo.

¿Y cómo has visto a Facundo Gónzalez?

Me gusta lo que hace Facundo, es un muchacho con talento, que improvisa y es muy rápido en el programa, se deja llevar por el formato y se ha informado bien de lo que era el programa. Sin embargo, creo que tiene que dosificar sus gritos, cosa que se hace con la práctica, con el transcurrir de los programas se irá puliendo.

ASÍ VOLVIÓ A ‘ESTO ES HABACILAR’

VOLVIÓ. La segunda semana al aire de ‘Esto es Habacilar’ comenzó con un inesperado ingreso al programa concurso. Y es que Tomate Barraza, quien hace varios años colaboró en el espacio conducido por Raúl Romero, regresó a la pantalla chica al lado de Facundo González.

Johanna San Miguel anunció la entrada de un nuevo personaje. “Te va escuelear, te va agarrar como pavo en Navidad”, le dijo la popular ‘Chata’ a Facundo González, quien sería acompañado por el misterioso personaje en el ‘balcón de los pitucos’. “Yo no le tengo miedo a nadie”, respondió el gaucho.

La conductora de ‘Esto es Habacilar’ le advirtió a ‘Facu’. “Viene a quitarle el puesto en el balcón, él viene dispuesto a ocupar el puesto de Facundo y viene a quedarse probablemente... hace casting en vivo porque él estuvo en las épocas de gloria de Habacilar”, dijo.

En ese momento, Carlos Barraza se descubrió el rostro y saludó a su público. “Buenas noches académicos de hoy, mañana y siempre, mis académicos... ya crecieron los académicos, los pitucos del balcón también han crecido. Quiero decirles esta noche que no he venido a quitarle el puesto a nadie ¡he venido a recuperar mi puesto!”, dijo el popular Tomate.