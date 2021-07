La cantante criolla Bartola resaltó que la compositora Chabuca Granda haya sido reconocida con la emisión de su rostro en los nuevos billetes de diez nuevos soles, afirmando que ha trascendido con su música a nivel mundial. Recordemos que el Banco Central de Reserva del Perú también emitió un nuevo billete de cien nuevos soles con la imagen del matemático Pedro Paulet.

“Estoy contenta, me parece un reconocimiento al trabajo y la labor de la señora Chabuca Granda, pues ha trascendido mucho fuera de nuestras fronteras, con composiciones muy hermosas que todos valoramos día a día, y que se cantan y graban por artistas de todo el mundo... pero para mí, Felipe Pinglo Alva es el más grande compositor de nuestra música criolla”, comentó la cantante criolla.

Además, aplaude que una mujer haya sido reconocida como una de las figuras en el Bicentenario. “Además, es de aplaudir que una mujer sea reconocida en este año tan importante del Bicentenario. Ojalá que sigamos en ese camino, pues muchas mujeres han dado todo por el país”, añadió Bartola.

La cantante nacional, agregó, que se encuentra bastante recuperada de salud tras haber vencido al Covid hace unas semanas. “Ya me encuentro mucho mejor de salud, he vencido al Covid y me he vacunado. Sin embargo, hay que seguir cuidándose y no bajar la guardia pues la pandemia no ha terminado. En mi caso, casi ni salgo a la calle, pero sigo trabajando desde casa con el programa de televisión ‘Una y mil voces’ en Tv Perú”, añadió la cantante criolla.

En otro momento, dice que planea retomar los shows presenciales en setiembre cuando regrese con un espectáculo en el Gran Teatro Nacional, que hace poco reabrió sus puertas.

“Estoy contenta con que los artistas estén regresando a los escenarios, muchos no han tenido trabajo por muchos meses y poco a poco se irán reactivando. Por mi parte, haré en setiembre un show en el Gran Teatro Nacional para poder reencontrarme con mi público y respetando todos los protocolos de bioseguridad”, dijo Bartola.

Finalmente, dijo que espera que sigan saliendo nuevas figuras en la música criolla. “Tengo 66 años y nosotras no somos eternas, hay muchos jóvenes muy talentosos y que aman nuestra música criolla y que hemos presentado en el programa de televisión. Ellos tienen que ir encontrando su camino, su forma de sentir la música para conectar con el público”, indicó la cantante nacional.