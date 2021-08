Bartola quiere tirar la casa por la ventana y celebrar que en medio de tanta desesperanza, la música sana y es un bálsamo en tiempos difíciles. “Honrar la vida” es el espectáculo con el que la cantante vuelve al Gran Teatro Nacional este 2 de setiembre y con el que festejará su reencuentro con el público y sobre todo, que superó el coronavirus. ”Este concierto será muy especial para mí porque en algún momento pensé que ya no iba a cantar, sucedieron muchas cosas que me bajaron la moral, mis ganas de hacer música”, dice a Trome la talentosa intérprete.

Esther Dávila Cossío, verdadero nombre de la cantante, considera que su experiencia con el coronavirus fue algo que la marcó y cuyas secuelas emocionales aún no las supera. “Pensé que me iba a morir. Como nunca en mis 66 años de vida y 51 de carrera artística, sentí que había llegado la hora y bajé los brazos. He pasado por muchas situaciones muy duras, pero nunca me había rendido, pero esta vez no sé, me sentía realmente mal y dije: ‘bueno que sea lo que Dios decida’”.

La conductora de “Una y mil voces”, siente que la vida le ha dado otra oportunidad y no la desaprovechará. “Por eso quiero decir que todavía Bartola está entera, con ganas de cantar, de reír, no sé de donde me ha salido toda esta fortaleza, debe ser que mi padre desde el cielo me dice: ‘hija todavía te falta’. Entonces me he puesto nuevamente bien y quiero estar con el publico, no será un concierto con mucho aforo, pero creo que es lo necesario para que te acaricien, te aplaudan y sienta ese calor tan necesario para los artistas”.

REPERTORIO

Bartola adelanta lo que está preparando para su reaparición en los escenarios. “Voy a honrar a mi maestra Eloísa Angulo con un mix de temas que ella hizo populares, también voy a cantar, gracias a las nuevas tecnologías ‘Como una rosa roja’ a dúo con Lucha Reyes. También presentaremos tangos, boleros, música tradicional peruana para que los chicos sigan teniendo un referente para el futuro, para que sigan amando lo nuestro. Voy a ser en el escenario esa Bartola de siempre, sencilla, dicharachera, un poco juguetona o loca como quieran decirle pero esa Bartola que es de ustedes, de la gente”.

