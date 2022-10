La cantante Bartola comentó que la música criolla se encuentra ‘viva y vigente’, y que hoy todo el Perú celebrará a ritmo de guitarra y cajón, pues se escucha en todos los rincones del país.

“ Cada día siento que la música criolla está más viva y vigente, hay muchos niños que aman nuestro repertorio y sé que el futuro estará en buenas manos. Muchos creen que la música criolla se muere, pero están equivocados... pero claro, no estaría mal que haya más medios de difusión para los nuevas voces. Además, nuestra querida música criolla se escucha en todo el país y van a ver celebraciones en todos los rincones... así como también la música andina y selvática que se disfruta en todas las regiones”, indicó Bartola.

¿Cómo tomas que muchos prefieran la celebración de Halloween?

Creo que debemos incentivar más nuestra música en los colegios, antes que otro tipo de celebraciones. Creo que ya vivimos en un mundo con tanta violencia y no debe incrementar con ese tipo de ejemplos.

¿Qué recuerdos tienes de la celebración del ‘Día de la canción criolla’?

Desde niña he crecido escuchando la música peruana y tuve la suerte de surgir junto a otras grandes como Lucila, Cecilia, Tania, Eva. Y en los últimos años recuerdo que mi padre hacía todo un buffet criollo, a sus 93 años iba al mercado y hacía sus compras. Luego, hacíamos un brindis con vino y pisco escuchando nuestra música. Hace un año se me fue, pero siempre me acompaña.

¿Cómo vas a celebrar hoy?

Todo el Perú escuchará la música criolla, y yo Estaré en ‘La Quinta de Bartola’ en el Centro de Convenciones de Surco, junto a Mónica Dueñas y el ‘Dúo de Oro’ para ofrecer lo mejor de nuestra música peruana.

Además, ahí podremos escuchar en vivo tu último disco ‘Desde el alma’...

Será una linda oportunidad para presentarle al público mi más reciente disco, que lo he hecho con mucho amor y que refleja todo lo que siento por la música criolla.

Este disco ha sido coproducido por Tony Succar y fue preseleccionado para el premio Grammy Latino...

Así es, ha sido un gusto poder trabajar con Tony Succar, es un capo en lo suyo y cuando vio el resultado dijo que se tenía que presentar en los Premios Grammy Latino, él lo llevó y quedó seleccionado entre los 20 preseleccionados pero no llegó a ser finalista. Sin embargo, me siento muy feliz porque ha sido tomado en cuenta y espero que el público lo siga disfrutando.

TE PUEDE INTERESAR

Ricardo Morán sigue con la batalla legal para la inscripción de sus hijos: “Reniec se ha negado a darles su ciudadanía”

Melissa Paredes sobre su reencuentro con Janet Barboza: “Tuve sentimientos encontrados”

Juliana Oxenford confiesa que no le gusta que le digan pituca: “No tenía ni donde caerme muerta de chica”