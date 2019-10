Bartola y Marco Romero: "Debería ser una obligación que se difunda la música criolla"

Considerados dos de los mayores exponentes del criollismo, Esther Dávila ‘Bartola’ y Marco Romero , se juntaron para armar la jarana y celebrar el ‘Día de la Canción Criolla’.



¿Qué significa para ustedes el ‘Día de la Canción Criolla’?

M: Un día tradicional y en el cual la gente se une para cantar nuestra música, porque los peruanos llevan como parte de su ADN el criollismo.



B: El ‘Día de la Canción Criolla’ se ha convertido en el día de la canción peruana, todos los días celebro esta fecha porque soy criolla de corazón. Lo que me alienta es que la música criolla está más viva que nunca, no ha muerto ni morirá.



¿Tienen alguna anécdota en especial o algo que haya marcado sus vidas?

M: Mi tema ‘Porque yo creo en ti’ simboliza algo para la vida de los peruanos. Cuando la lancé, Sergio Markarián me dijo que no era una canción, sino un lema de fe.



B: Una vez canté ‘Así te quiero’ (de Manuel Acosta) en una peña y un señor le pidió matrimonio a su novia. Él se convirtió en mi amigo. Después se puso mal de salud, un día le canté la misma canción, él agarraba la mano de su novia y días después se fue al encuentro del Señor.



¿Hay una canción con la cual se identifiquen más?

B: Siempre hay canciones que nos traen recuerdos, como las de Felipe Pinglo.



Los años van pasando y se nos han ido grandes exponentes de la música criolla... ¿Confían en que se dé más tribuna a la música criolla?

B: Debería ser una obligación (que se difunda la música criolla), no puede ser posible que solo se acuerden que existimos para el ‘Día de la Canción Criolla’.



M: Es momento de que crezcan nuevas propuestas, pero es difícil porque cuando nace un joven debe cantar lo mismo que hace 20 años y no tiene identidad. Cantan canciones antiguas para que la gente los escuche y se sientan identificados.



Bartola, el próximo año cumple 50 años de vida artística, ¿ha pensado en el retiro?

Tengo 64 años de edad y 49 de vida artística, Dios sabrá cuánto más nos queda (en los escenarios), pero creo que el retiro debe ser decoroso porque quiero que la gente me recuerde cantando.



Agradecimiento: ‘Restaurante Buffet Bolívar’. Dirección: Calle Antonio Polo 756, Pueblo Libre.

Marco Romero y Bartola. (Video: Trome.pe)