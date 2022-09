¡LO TIENE CLARO! La reconocida cantante Bartola fue cuestionada sobre sus orígenes y remarcó que ella no se considera afroperuana, solo peruana, esto durante una entrevista en Moloko Podcast.

“(¿Tú te consideras afroperuana? No, yo me considero peruana. Mis familiares, que vivían en una haciendo, lo fueron, yo nací en el Perú. Mi mamá es más cholita que el olluco con charqui y mi papá es un moreno bellísimo”, expresó.

Además, la intérprete de música criolla aseguró que los peruanos se flagelan mucho por su color de piel. “Eso de sentirme (...) Aquí el negro peruano se flagela mucho porque se siente segregado, y se ponen stickers que yo no estoy de acuerdo “soy negro y qué” No, aquí el valor agregado te lo das tú con tu trabajo”, dijo.

Bartola reveló que no aceptó premios: “No me des premios por mi color de piel”

En otro momento, Bartola tiene muy claro sus principios y afirmó que rechazó premios que la destacaban por su color de piel.

“Cuando me dicen que me van a dar un premio por ser una negra destacada, yo digo por qué no me dan un premio como ser humano que ha trabajado por lo que quiere y se ha esforzado y lo ha logrado. No me des un premio por el color de mi piel, porque eso no quiere decir nada... No estoy de acuerdo. Deberíamos dejar esas tonterías porque cada vez nos separamos”, explicó.

