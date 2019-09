Batalla de los Gallos Final Nacional Perú 2019 EN VIVO: arrancaron los cuartos de final | Red Bull | VIDEO | ONLINE

EN VIVO | ONLINE | VER BATALLA DE GALLOS | Este sábado 28 de setiembre, la Costa Verde de Magdalena recibe una vez más la gran final nacional de Perú de la Red Bull Batalla de los Gallos . Miles de fanáticos se reúnen en este recinto desde las 3 de la tarde que se abrieron las puertas.

Los 16 MCs que participaran fueron elegidos en las tres fechas de la Liga Universitaria y las tres Regionales, llevadas a cabo en Arequipa, Trujillo y Lima.

EN VIVO:

¡EMPIEZAN LOS CUARTOS DE FINAL!



1. Ramset vs. Anibal



2. Blaximental vs. Litzen



3. Strike vs. Skill



4. Delenyer vs. Jaze

Batalla de los Gallos Final Nacional Perú 2019 Batalla de los Gallos Final Nacional Perú 2019

¡Se definieron las batallas!



1. Ramset vs. Ghost

GANA: Ramset



2. Jerico J4 vs. Anibal

GANA: Anibal



3. Blaximental vs. Trickman

GANA: Blaximental



4. Litzen vs. Xplain

GANA: Litzen

5. Strike vs. Papaletta

GANA: Strike



6. Stick vs. Skill

GANA: Skill



7. Hampper vs. Delenyer 7e

GANA: Delenyer



8. NS Golden vs. Jaze

GANA: Jaze

Batalla de los Gallos Final Nacional Perú 2019 EN VIVO: sigue las incidencias desde la Costa Verde Batalla de los Gallos Final Nacional Perú 2019 EN VIVO: sigue las incidencias desde la Costa Verde

Después de mes intenso de mucha actividad, finalmente los dieciséis mejores freestylers nacionales están listos para soltar sus mejores rimas e improvisaciones en la gran final nacional de Perú de la Red Bull Batalla de los Gallos.

El campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos representará al Perú en la final internacional a realizarse en Madrid, España, el próximo 30 de noviembre.

SÍGUELO EN VIVO POR YOUTUBE

HORA Y LUGAR FINAL NACIONAL PERÚ:

Sábado 28 de setiembre

Locación: Costa Verde Magdalena.

Apertura de puerta: 3pm.

La final inicio: 7pm.

HORARIOS DEL MUNDO



18:00 Costa Rica

19:00 México, Ecuador, Perú, Colombia y Paraguay.

20:00 Cuba, Venezuela, República Dominicana y Bolivia.

21:00 Argentina, Uruguay y Chile.

02:00 España.

VENTA DE ENTRADAS:

Entradas aún a la venta en Teleticket.

Batalla de los Gallos Final Nacional Perú 2019 Batalla de los Gallos Final Nacional Perú 2019

ESTOS SON LOS 16 MCS CLASIFICADOS:



Los cuatro mejores del 2018:

Jaze (campeón)

Strike

Stick

Ghost.

De la Regional Arequipa:

Xplain (ganador)

Delenyer 7e

Blaximental

Jeico 4J

Regional Trujillo:

Litzen (ganador)

Papaletta

Trickmann

NS Golden

Regional Lima:

Ramset (ganador)

Skill

Hampper

Anibal

Batalla de los Gallos Final Nacional Perú 2019 Batalla de los Gallos Final Nacional Perú 2019

JURADO DE LA FINAL:



Chuty:

Dos veces Campeón Nacional de España (2013, 2017) de Red Bull Batalla de los Gallos. También Campeón de la Liga de Freestyle Profesional y de Supremacía MC.

Cenzi Stilos:

Productor musical, una de las piezas clave en el hip-hop chileno.

Jota

Bicampeón nacional peruano de Red Bull Batalla de los Gallos (2015 y 2016) y subcampeón mundial (2016).

Choque:

Campeón nacional Red Bull Batalla de los Gallos (2017).

Capone:

Semifinalista Red Bull Batalla de los Gallos (2014), tercer lugar BDM 2016, Campeón de Suburbio Latino y del Cruce de Colectivos (2019).

HOST DE LA FINAL:



Queen Mary

Presentadora de televisión, locutora radial, periodista, actriz y modelo española. Hizo su debut en Red Bull Batalla de los Gallos en el 2016 en la semifinal regional de Madrid y desde ese entonces, se ha convertido en un ícono dentro de la cultura del freestyle. Primera vez que será host en Latinoamérica.

Serko Fu

El nombre de Serko Fu es sinónimo de respeto dentro de la escena de los MCs y no es casualidad que sea el host con mayor cantidad de finales nacionales en la historia de Red Bull Batalla de los Gallos. El mexicano ingresó al mundo del Hip-Hop a mediados de los 90 con el graffiti, para pasar luego por el break dance, rap y tornamesismo.