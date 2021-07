LO CUESTIONA. La jurado de ‘Reinas del Show’ y bailarina profesional, Belén Estévez, no permitió que Erick Elera despotrique y critique duramente a la producción del programa que dirige Gisela Valcárcel tras la presentación de su esposa Allison Pastor. Según la argentina, el popular ‘cara de pez’ es un desconsiderado.

“La producción me puede facilitar un tenedor, un cuchillo y un plato porque me quiero comer un panqueque relleno de doble cara y lo quiero saborear bien”, inició la rubia.

Tras ello, Belén Estévez tildó a Erick de “doble cara” porque hace unas semanas se presentó junto a su pequeño hijo en el reality de baile para augurar los mejores éxitos a su esposa y también agradecer a Gisela la oportunidad.

Belén Estevez le ‘da con palo’ a Erick Elera por quejarse de Reinas del Show: “Es un doble cara”

“A mí me parece que Erick Elera ha sido un panqueque y doble cara porque hace dos sábados estuvo con Gisela Valcárcel y en su cara le dijo que estaba muy feliz y agradecido con la oportunidad que se le daba a su esposa y que esa pista era maravillosa y bla, bla, bla”, sostuvo.

Cabe precisar que el exactor de Al Fondo Hay Sitio publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para quejarse de Reinas del Show al dar a entender que su esposa Allison Pastor está recibiendo trabas de parte de la producción.

“Cero luces, cero escenografías, no te dejan hacer cargadas ni trucos, no quieren que te hagas peinados. Te ponen de elemento un pin*** bastón y la sigues rompiendo con un novel, bueno y empeñoso bailarín”, sentenció Belén Estévez.

“ERICK ESTÁ ALUCINANDO”

Por su parte, la conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, quien fue eliminada en la última edición de Reinas del Show, no se quedó atrás y disparó contra Erick Elera.

La ‘retoquitos’ le aclaró que él no es director de luces y menos escenógrafo porque la pista de baile fue igual para todas las participantes.

“Erick, qué historia te han contado o qué estás alucinando... porque Allison Pastor lleva maquillador y estilista personal a Reinas del Show y eso es algo que cualquier concursante lo puede hacer. Allison lleva a uno de los mejores incluso”, dijo.

Finalmente, recalcó que el actor, en lugar de ayudar a su pareja, la está perjudicando porque “no la deja brillar” con su talento. Según dijo, está segurísima que llegará a la final, pero debe dejarle ser la protagonista.