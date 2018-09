¿Belén Estévez en coqueteos con el 'Pato' Quiñones?: "Siento que hay una rica energía" | ENTREVISTA

Belén Estévez señaló que el ‘Pato’ Quiñones es muy guapo y que existe una conexión especial con el bailarín chalaco que fue pareja de Milett Figueroa.



“Siento que hay una rica energía con el ‘Pato’, no quiero ponerle un calificativo más, pero es bacán. Es un chico guapo, Milett tiene buen gusto”, precisó Belén, quien suele jugar con el bailarín durante el programa ‘Los cuatro finalistas’.



¿Te encuentras soltera?

Yo tengo el corazón contento lleno de alegría, ja, ja.



En las redes sociales te llaman ‘Morancita’ por ser muy severa...

No me gusta que me digan así, no creo ser dura. Me considero muy sincera con mis apreciaciones y quizá diga lo mismo que mi compañera ‘Pachi’, sino que uso otras palabras... pero siempre mis opiniones son con respeto y cariño para todos los bailarines.