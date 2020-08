Belén Estevez contó que está ilusionada con un misterioso galán y cuando se enamora no le importa ‘la billetera’, sino ‘la calidad de persona’.

“En el plano sentimental estoy soltera, pero sí hay alguien que me dice: ‘Buenos días, mi amor’ y se despide con un ‘buenas noches, coneja de mi vida’. ¿En qué idioma?, pues no te lo puedo decir”, sostuvo la conductora de ‘Zona Sin Filtro’, de radio La Zona.

¿Es un pretendiente?

Sí, puede ser, hay alguien que se preocupa por mí.

¿Y qué pasó con el árabe Yaqoob Mubarak?

No hablaré nada del tema.

Cuando te enamoras, tú no eres de las mujeres que se fijan en la billetera…

No me fijo en absolutamente nada, ni pasado o futuro, me importa el presente. Siempre me enamoro a primera vista, lo miro a los ojos y si mi corazón late, es el indicado. No me fijo en si es lindo, si tiene algunos kilitos de más, ni nada.

Lo importante son los sentimientos.

Claro, la calidad de persona que es, eso me enamora. Que sea un hombre bondadoso, amoroso, trabajador, esforzado y valiente, un compañero de vida. Además, es fundamental que ame a los animales, sino está descartado, ja, ja, ja.

De otro lado, ¿cómo estás de salud?

Estoy bien gracias a Dios. Me hice cinco pruebas de descarte de Covid, cuatro para la radio y una particular porque pronto regresa ‘Divas’ en ‘Esto es guerra’ y voy a estar de jurado. En todas las pruebas salí negativo.

¿Y tu familia en Argentina?

Tres personas de mi familia se contagiaron, pero no tuvieron síntomas graves y ya están recuperadas. El coronavirus llegó a mi entorno cercano, pero no hubo grandes consecuencias.

¿Cómo te va en la radio?

Estoy muy feliz porque pronto comenzaré un nuevo programa en radio La Zona, sumado al que ya tengo, ‘Zona Sin Filtro’. Irá los domingos a las dos de la tarde. Estoy muy agradecida con el público y ¡vamos con todo! (D. Bautista)