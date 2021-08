TOTALMENTE INCÓMODA. En la novena gala de ‘Reinas del Show’ estuvo presente el bailarín Waldir Felipa como refuerzo de la popular ‘chinita’ Jazmín Pinedo, sin embargo, Gisela Valcárcel se encargó de recordar el romance surgió entre Waldir y la jurado Belén Estévez años atrás.

La popular ‘señito’ tuvo unas palabras de elogio a Waldir y también lo incitó a que proponga a bailar “Qué bonito” con Belén. “Déjeme a mí hacer el ambiente, Waldir sabe, porque es un caballero, que a una dama se le pregunta todo y la dama contesta... qué le va a preguntar usted a Belén”, inició Gisela.

Segundos después, Waldir le hizo la pregunta a la modelo. “Belén, te gustaría bailar ‘Qué bonito’ conmigo”, encendiendo las risas de los presentes en la pista. Totalmente incómoda, Belén Estévez no pudo ocultar su nerviosismo y aceptó la propuesta.

“Estoy agotada, estoy cansada, me agarraron fría, me duelen todas las piernas. No, que voy a practicar, si hubiera práctica no hubiese hecho eso”, declaró minutos después a ‘Reinas del Show’.

La jurado del reality aseguró que todo fue totalmente imprevisto porque no pudo realizar una coreografía más preparada. “La coreografía no me acordaba nada, me dejé llevar por él porque él sí se acuerda. Raro, lindo, tranquila, pero con muchas emociones que se reviven en la pista de baile”, dijo.

“Siempre voy a tener palabras lindas para personas que estuvieron en mi vida, nunca voy a hablar mal de alguien que fue no solo mi pareja de baile, sino mi pareja en la vida real, más allá del reality. Nunca voy a decir nada malo de él, siempre hay cariño y el respeto ante todo”, sostuvo.