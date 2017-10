Belén Estévez está molesta con Karen Dejo y Lucas Piro por esto [VIDEO]

Belén Estévez afirmó que le hubiese gustado que Karen Dejo y Lucas Piro se disculpen con ella por dudar de su lesión al hombro.



“Ellos le dijeron al público que yo estaba mintiendo, cuando en realidad fue todo lo contrario. Tengo una cicatriz de la operación, se me rompió el ligamento”, dijo Belén Estévez, quien además dio a entender que la morocha está siendo influenciada por su pareja.



“Puede ser (que esté influenciada) porque cuando estamos enamoradas, las mujeres escuchamos mucho a nuestras parejas. Pero Karen Dejo tiene un temperamento muy fuerte, no lo creo. Yo no tengo problemas con ella, pero me hubiese gustado que me pidan disculpas por haberle mentido a la gente sobre mi lesión, porque ellos se quedaron con el comentario malicioso que hizo ella. Eso me molestó”, indicó Belén Estévez.

