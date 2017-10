Belén Estévez cambió su forma de ver la vida debido a esta experiencia [VIDEO]

Belén Estevez contó que está en proceso de recuperación de su operación al hombro y en tres semanas inicia su terapia física.



“Ya me quitaron los puntos y ahora falta la rehabilitación. Aún no puedo mover el brazo, estoy tomando clases de baile, pero suave, no puedo recibir ningún impacto. Quiero recuperarme lo antes posible”, dijo Belén Estevez.



¿Estás tomando las cosas con calma?

Sí, tengo bastante tiempo para pensar, es un momento de reflexión en mi vida, un antes y un después. Todo lo que viene a partir de ahora será muy diferente y mejor. Me ha cambiado como persona esta operación.

Hay que mencionar que Belén Estevez fue intervenida hace unas semanas, algo que Trome.pe reportó. La lesión, que se dio cuando ella participaba en El Gran Show, fue motivo para muchos comentarios, como el de Karen Dejo.