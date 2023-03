La argentina Belén Estévez, al parecer, encontró el amor y sería menor que ella. “Ya hace unos meses que soy muy feliz con mi colágeno. Me siento más radiante que nunca, ando con una enorme sonrisa y mi piel está reluciente, estoy con más energía gracias a él, me ha rejuvenecido totalmente”, contó la gaucha en sus redes sociales.

Además, ante la pregunta de si su chibolo es como el de Andrea San Martín, aseguró que su ‘amorcito’ está mucho mejor.

“Mi colágeno está mucho más rico que el de Andrea, bueno, eso creo… ya me dirán ustedes cuando lo conozcan (risas)”, señaló.

Actualmente Belén continúa con la venta de sus perfumes y está buscando una figura masculina para realizar las fotos de lanzamiento del perfume para hombres.

BELÉN ESTÉVEZ SE ARROCHA CUANDO LE RECUERDAN A SU EX

Hace más de un año, Belén Estévez vivió un incómodo momento cuando le mencionaron a su expareja, el bailarín Waldir Felipa.

El hecho se dio después de que Edson Dávila que se pusiera en el papel de Walter y se acercara a la bailarina; sin embargo, ella se sonrojó.

“Entra Waldir, ella se pone pálida. Está un poquito rojita”, dijo el popular ‘Giselo’ a Ethel Pozo y Janet Barboza. Tras ello, ambos se pusieron a bailar el tema “Qué bonito”.

Lizbeth Cueva, psicóloga que estaba como invitada en el set, al notar los nervios de la argentina dijo: “Belén, yo he leído su lenguaje no verbal y te lo voy a decir con mucho cariño. Belén, me parece que algo está inconcluso en el tema con Waldir, por el lado de ella, por supuesto, hay algo pendiente que todavía no termina de (cerrar)”

“Una arruga. Ja, ja, ja”, respondió entre risas Belén Estévez. “Me he quedado sorprendida porque no pensé que Belén tenía algo pendiente en esa relación de tanto tiempo”, volvió a resaltar la especialista.

Ante esta situación, Belén, con un tono más serio, aclaró que entre ella y su expareja no quedó nada pendiente. “De verdad, no hay nada pendiente, fuera de bromas, se acabó hace muchos años”, enfatizó.

