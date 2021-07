De lunes a viernes, Beren Gökyıldız se viene robando el corazón de los peruanos, con su participación en la novela turca “Todo por mi hija”, la cual se encuentra en su recta final y puede ser sintonizado a las 5:30 p.m. por Latina TV. Y es que pese a su corta edad (11 años), la actriz turca ha demostrado un talento innato para la actuación, ya que es muy talentosa y con su desempeño deja anonadados a los televidentes. Primero, ella se ganó los corazones de los más acérrimos seguidores de las ficciones turcas haciendo de Melek en “Madre” y ahora lo hace con su personaje de Öykü en “Todo Mi hija”.

MIRA ACÁ | “Mi hija”: la razón por la que los fans de la telenovela están enojados con Antena 3

Beren Gökyıldız charló unos minutos con TROME y habló sobre su rol de actriz y lo que para ella significa el cariño del público por su trabajo.

¿Cómo te sientes con todo lo que has logrado con tu personaje de Oyku?

El papel que he tenido es bastante divertido, a pesar de que el personaje tiene una enfermedad, pero me ha gustado porque las grabaciones han sido bastantes divertidas.

¿Cómo tomas el cariño del público por tu trabajo como actriz?

Estoy bastante feliz por sentirme amada por todo el mundo, es un sentimiento muy diferente para mí.

Tu hinchaje por el Beşiktaş JK, ¿qué significa ese equipo para ti?

Desde muy pequeña soy fanática de ese equipo. Sigo sus partidos y celebré el campeonato de la Liga como no te lo imaginas.

La voz de Turquía, ¿qué significó para ti esa experiencia?

Considero que tengo una tremenda vocación para actuar en escenas e incluyendo el canto. En mi primera participación de la “Voz Turquía” estuve muy emocionada y me fue bien.

Y la reacción de la gente al verte por la calle, ¿cómo manejas esa exposición?

Me emociona mucho cuando la gente me ve en la calle. El que las personas se acerquen y quieran saludar dando la mano, es un sentimiento bonito y diferente, pero todo ese acercamiento que tengo con el público que tiene hacia mí es un impulso para lograr más cosas importantes en mi carrera como actriz.

¿Algún mensaje a los niños que te ven como un modelo a seguir?

Yo a los niños les digo que no tiren la toalla y persigan sus sueños que tienen. Yo nunca me he rendido y por eso he podido lograr cosas importantes en mi carrera.

¿Cuál es la escena más difícil que te costó hacer?

El papel más difícil que me tocó hacer fue con el personaje de Melek, ya que es un drama muy pesado para mí, pero al final se pudo hacer un gran trabajo.

Finalmente, ¿puedes enviarle un saludo a tus fans en Perú?

A todos los televidentes que ven “Todo por mi hija” reciban mis saludos y cariños. Saludos a todo el Perú.

TE PUEDE INTERESAR: