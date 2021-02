MUY AFECTADA. Betina Onetto rompió en llanto en el homenaje a Oswaldo Cattone que se realizó el programa del Reventonazo de los Sábados. La actriz habló del dolor que le causa la partida del director de teatro.

Betina Onetto le contó a La Chola Chabuca que rechazo asistir a otros programas. “Yo te agradezco, cholita, yo sé que tu homenaje es diferente al resto. Tú sabes valorar a la gente, tienes un lindo corazón”.

La actriz continuó expresando lo mal que se siente por no haber podido estar cerca de Oswaldo Cattone en sus últimos días debido a la pandemia del Coronavirus. “Es una pena no poder abrazarnos y no poder llorar y despedirlo como debiéramos hacerlo”.

Bettina Oneto llora en homenaje a Osvaldo Cattone-TROME

La Chola Chabuca indicó que el mejor homenaje para Oswaldo Cattone es que Betina cante una de sus canciones favoritas, “A mi manera”. “Yo no quiero molestarte, pero quiero usarte para con tu voz decir algo con una canción que a él le encanta”.

Bettina Oneto cantó “A mi manera”. La canción fue acompañada de imágenes de Oswaldo Cattone. Al final de la presentación, la actriz empezó a llorar. La Chola Chabuca se mostró muy conmovida con el sentir de Oneto y le pidió que sea fuerte.