SE ENCIENDEN LAS ALARMAS. Ivana Yturbe volvió a pronunciarse acerca de los rumores que indican que Beto Da Silva, su expareja, rompería su silencio con un programa de TV para hablar en exclusiva de lo que fue su relación con la guerrera.

Ivana Yturbe envió una advertencia a todos aquellos que vayan a declarar en torno a lo que fue su romance con el jugador de Alianza Lima recomendándole que ‘no lo haga’ pues ella tampoco habla de su vida privada.

“No me las imagino declarando a un programa de espectáculos. Si es así, por algo será, no tengo que ver nada ahí. Obviamente (me decepcionará) no es bonito. Yo no hablo de mi vida, imagínate hablando de terceros, le recomiendo que no lo haga.

Por otro lado, ante la posibilidad que Mario Irivarren y Vania Bludau inicien una relación sentimental, la expareja del exintegrante de Combate, Ivana Yturbe, los felicitó y afirmó que siempre va a querer que ‘Mario esté super feliz’.

Cuándo le preguntaron a Ivana Yturbe sobre los ‘coqueteos’ entre su ex Mario Irivarren y Vania Bludau, les deseó las felicitaciones del caso. “Bueno en verdad felicitaciones, cualquier cosa linda y cualquier cosa que está comenzando es linda; y nada, no tengo nada más que decir al respecto”, manifestó.

