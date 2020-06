La modelo Ivana Yturbe confesó que está enamorada, ilusionada y con el corazón estallando de amor por su pareja, el futbolista Beto Da Silva, a quien calificó como un ‘hombre increíble’.

“Estoy muy feliz, bien y pasando por una linda etapa. ¿Qué elija una opción entre enamorada, ilusionada y con el corazón estallando de amor? Elijo las tres opciones, pero no quiero ahondar en muchos detalles de mi relación. Estoy tranquila y cuidando esta ‘cosita linda’ que me está pasando. Beto es un chico increíble, no le gustan mucho las cámaras, nunca se ha expuesto y tiene un buen carácter”, precisó Yturbe, quien añadió que tiene dos meses de relación amorosa con el futbolista.

“Vamos dos meses aproximadamente. Lo conozco hace seis años, somos amigos desde muy chicos, las cosas fluyeron y pasan por algo”, acotó.

Asimismo, la ‘guerrera’ señaló que su familia tiene una excelente relación con el futbolista e incluso ya le dieron el ‘visto bueno’.

“A Beto lo conozco hace uff… por eso que también conocemos a los papás del uno y del otro. Mi familia le tiene mucho cariño, mi mamá está tranquila y mi abuela lo adora. Estoy contenta porque una de las aprobaciones más importantes es la de mi abuelita. Es lindo ver que todos se llevan tan bien”, mencionó la modelo en el programa ‘En boca de todos’.