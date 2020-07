FUEGOOOO. El futbolista Beto Da Silva romperá su silencio en el programa de Magaly Medina y dará detalles sobre el fin de la relación con la modelo Ivana Yturbe. El jugador de Alianza Lima aún guarda esperanzas de retomar romance con la guerrera.

“Habían un par de cosas que tenía que recoger y bueno, no pasa nada, tenemos toda la confianza del mundo. Por el momento puedo decir que no estamos, pero yo no sé lo que va a suceder en el futuro”, manifestó el jugador en el avance del programa.

Enterada de los rumores de las declaraciones que haría el aliancista, Ivana Yturbe dio su punto de vista. La modelo envió una advertencia a todos aquellos que vayan a declarar en torno a lo que fue su romance con el jugador de Alianza Lima recomendándole que ‘no lo haga’ pues ella tampoco habla de su vida privada.

“No me las imagino declarando a un programa de espectáculos. Si es así, por algo será, no tengo que ver nada ahí. Obviamente (me decepcionará) no es bonito. Yo no hablo de mi vida, imagínate hablando de terceros, le recomiendo que no lo haga”, dijo la modelo.

Como se recuerda, la parejita ‘rompió palitos’ el pasado fin de semana en medio de una polémica mudanza que realizó la guerrera de la casa del jugador.

Beto Da Silva hablará de Ivana Yturbe en programa de Magaly Medina - TROME