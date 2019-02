El Valor de la Verdad: Beto Ortiz afirma que fue difícil convencer a Poly Ávila de sentarse en el sillón rojo

Beto Ortiz comentó que convencer a ‘Poly’ Ávila para que se siente en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ fue ‘dificilísimo’, pues la argentina dos horas antes de grabar desistió de presentarse en su programa.



¿Convencer a ‘Poly’ fue difícil?

No, no fue difícil, fue dificilísimo, porque todos los programas la quieren y porque también hubo que convencer a André (Castañeda).



¿Él estuvo con ella en el set?

Sí.



Al igual que Nicola, ¿rechazó el premio?

Eso no te puedo decir. Te puedo decir que dos horas antes declinó y los productores tuvieron que volar a su casa para evitar una catástrofe.

¿Crees en su testimonio?

Creo en una parte de lo que ella me dice, como creo en una parte de lo que me dijo Nicola. Un periodista nunca debe creer el 100 % de lo que le dice el entrevistado. Tan importante como el polígrafo es el olfato de ‘viejo zorro’, que también detecta mentiras. Lo importante es que recién podremos tener los dos lados de la historia.



¿Durante la charla también titubeó o ya fue de corrido la entrevista?

El programa se grabó ‘de un solo viaje’.



¿El tema continuará el otro sábado?

Esto apenas está comenzando.

REITERA QUE LA DROGARON



En la promoción de ‘El valor de la Verdad’, ‘Poly’ reitera que la drogaron y dice que si miente, que la deporten del país.



“Aseguran que no hubo drogas y que yo me drogué sola, háganse todos el toxicológico y si se comprueba que yo mentí, castíguenme, Beto, bótenme del Perú”, expresó Ávila.



También afirma que sintió que se iba a morir o la iban a violar al pasar por ese trance en la fiesta de Asia, el pasado 26 de enero.