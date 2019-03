Beto Ortiz afirma que Gisela Valcárcel nunca le ganó en el rating y que tendrá que volver al baile

Beto Ortiz dijo que a pesar que su programa ‘El valor de la verdad’ tiene buen rating, la competencia le está dando pelea, pero aseguró que Gisela nunca le ganó.



Estas semanas has liderado el rating, ¿cómo tomas eso?

Bueno, el martillazo se ve cada sábado, nadie tiene el liderazgo comprado ni garantizado. La competencia, evidentemente, está dando pelea. Aunque, curiosamente, ahora mi competidor más cercano es Ernesto Pimentel con ‘El reventonazo...’.

Te pisa los talones...

Está bien, Ernesto para mí es un gran amigo y es genial competir con él, es un tigre en la televisión.



¿Y Gisela?

Bueno, seguramente Gisela regresará con su formato de baile y se reciclará, no hay que confiarse.

¿Prefieres competir con Pimentel antes que Gisela?

En realidad uno compite consigo mismo, tratamos de hacer un programa de calidad y al otro (programa) lo miramos de reojo, pero no es nuestra motivación... en los años que tiene ‘El valor de la verdad’ hemos registrado muy pocas oportunidades que Gisela nos haya alcanzado. Digamos que la rutina es ganarle. La noticia sería que ella gane.



Cuando entrevistaste a Nicola la gente dijo que tus preguntas eran muy suaves, blandas, ¿prestas atención a las críticas en las redes?

Son importantes siempre. No me tienen que gustar, pero está bien, se escucha de todo.

Estás satisfecho con las cifras, porque antes que ingreses tú, Gisela lideraba en su horario.

Bueno, es muy fácil ser líder cuando estás solo.



¿Por qué crees que el televidente que veía a Gisela, ahora prefiere el tuyo?

Los programas tienen temporadas, épocas. Están en el gusto de la gente un rato y lo mismo pasa con los conductores. A ella le provocó ser entrevistadora y ya acabó su temporada, ahora tendrá que volver a bailar, yo le deseo suerte y que tenga éxito para que mi competencia sea más difícil y nos esforcemos más y que el público salga ganando.

Rating delsábado



- EL VALOR DE LA VERDAD..... 13.6

- EL REVENTONAZO DE LA CHOLA... 13.4

- GISELA BUSCA...... 11.8

- LA PREVIA ............ 9.1

- EL WASAP DE JB........ 7.6