Beto Ortiz se burla de Sheyla Rojas: "¿Ella es la misma que denunció a su ex por chantaje sexual o es su melliza buena?"

Beto Ortiz no se pierde ni un solo detalle de las declaraciones que Sheyla Rojas está dando en 'En boca de todos' y no ha dudado en echar más leña al fuego y avivarlo. Cada vez que la conductora de TV decía algo referente a lo dicho por Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad' , el periodista no dudaba en ser irónico en sus redes sociales.



Empezó con lo dicho con Reinaldo dos Santos, quien recalcó que Sheyla Rojas sí es ambiciosa y que "una persona no puede tener una pareja y verlo como un banco o un pedazo de carne"

En ese momento tuiteó: "el afamado vidente Reynaldo Dos Santos eviscerando a Sheyla Rojas en estos momentos".

Tuit de Beto Ortiz sobre Sheyla Rojas Tuit de Beto Ortiz sobre Sheyla Rojas

Beto Ortiz tampoco perdió el tiempo y envió otro irónico tuit sobre la vestimenta que hoy lució Sheyla Rojas, quien 'En boca de todos' lució un jean, blusa blanca, aretes pequeños y sin maquillaje, ni pestañas postizas.



"Qué demacrada se le ve hoy a Sheyla Rojas, ¿no?", escribió adjuntando una foto de la exprimera dama Nadine Heredia.

Tuit de Beto Ortiz sobre Sheyla Rojas donde la compara con Nadine Heredia Tuit de Beto Ortiz sobre Sheyla Rojas donde la compara con Nadine Heredia

Finalmente, Beto Ortiz se hizo la misma pregunta que muchos se hicieron al ver a Sheyla Rojas defendiéndose de forma muy calmada sobre las revelaciones de Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad'. "La bondadosa persona que hoy habla cosas tan bonitas sobre su ex...¿Es la misma que el viernes lo denunciaba en la comisaría por CHANTAJE SEXUAL? No entiendo. ¿Es la misma? ¿O es su melliza buena?"