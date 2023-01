Beto Ortiz regresó al Perú -luego de su ‘exilio’ voluntario durante 17 meses en México por las supuestas amenazas de las que era víctima por parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo- y lo celebró con una reunión íntima con su círculo más cercano.

El periodista compartió algunas imágenes de la velada en su cuenta de Instagram. En ellas, se puede ver a su entrañable amiga Carla García y algunos conocidos rostros, como los de Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’.

En las instantáneas también aparecen Erasmo Wong, dueño de Willax TV; el veterano cómico Tulio Loza; Diego Acuña, conductor del programa ‘Edición Especial’; el ex ministro aprista Rafael Rey; y los periodista Augusto Thorndike y Eddie Fleisshman.

Las fotos acompañaron un extenso post de agradecimiento que Beto dedicó a su casa televisiva. “Este es un appreciation post, o sea, un reconocimiento agradecido para @willaxtelevision el canal que, humildemente, lo cambió todo a pesar de que nunca nadie nos ve”, escribió al final de su texto.

BETO ORTIZ REGRESÓ AL PERÚ

Beto Ortiz tomó la decisión de regresar a su país luego que el expresidente Pedro Castillo fuera detenido tras su frustrado golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. El periodista de Willax TV dejó México y se reencontró con sus seguidores peruanos.

Carla García, hija del expresidente Alan García, fue la persona que lo recibió en su programa EN VIVO, donde Beto Ortiz dio unas palabras de “emoción” por su reencuentro. “ C on esa canción me van a hacer llorar, qué alegría. Viste la gente que está afuera, qué emoción”, dijo.

En las afueras de Willax, el periodista fue recibido por algunas personas, quienes con pancarta en mano festejaron que vuelva al país. Estas imágenes fueron compartidas también en la cuenta de Instagram de Beto Ortiz, donde agradeció por el recibimiento.