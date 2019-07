La contundente respuesta de Beto Ortiz al ser consultado si desea formar una familia: "Mi plan no involucra más gente"

Después que Ricardo Morán y Ernesto Pimentel cumplieran su deseo de convertirse en padres, le preguntaron a Beto Ortiz, conductor de 'El Valor de la Verdad', si hay posibilidad que forme una familia, sin embargo, su respuesta fue contundente.

"No, yo estoy muy bien como estoy. No es algo que necesite en mi vida. Cada persona debe ser libre de buscar la fórmula de la felicidad, por decirlo de alguna manera, y mi plan no involucra más gente", dijo Beto Ortiz en entrevista a RPP Noticias.



Asimismo, Beto Ortiz negó que tenga pareja, aunque hace unos días escribió en su cuenta de Instagram: "Mi corazón tiene dueño, pero mi cuerpo es del pueblo".



"No estoy enamorado. Eso fue un bluff que surgió a partir de una foto con un amigo. Carla (García) para divertirse echó leña al fuego y me felicitó por tener nuevo novio. Eso fue tomado por verdad y nadie me preguntó a mi nada", concluyó Beto Ortiz.