No pude llegar a Lima. El periodista Beto Ortiz le dio una entrevista a Magaly Medina para contarle sobre su situación. “Yo tenía planeado regresar al Perú el domingo, pero todo lo que ha sucedido me obligará a quedarme hasta nuevo aviso”, indicó.

Beto Ortiz le contó a Magaly Medina que a pesar de que aún no dicta una medida de cuarentena, los ciudadanos han decidido realizar el aislamiento por su cuenta. “En realidad lo que está pasando aquí es que hay una conciencia cívica distinta, la ciudad esta vacía. Si tú vas a los lugares de mayor concentración esta vacío porque la gente ha tomado conciencia. No quieren someter al estado a cuaretena, pero la gente sola se está replegando. Si tú sales a la calle, la ciudad no es a la que cualquier visitante está acostumbrado, es fantasmal", cuenta el conductor de televisión.

Beto Ortiz se mostró preocupado por su situación en el país extranjero. “Si dieran la cuarentena, mi situación sería todavía más incierta, yo tendría que pasar la cuarentena de Perú y esperar que pase la de Nueva York, estoy atrapado en ambas situaciones”, le dijo el periodista a Magaly Medina.

El periodista indicó que al menos el consulado peruano está actuando con rápidez, pero el panorama es incierto. “Lo que sí te puedo contar es que hay una gran expectativa por lo que se llama el empadronamiento. Entre 16 hasta 25 de marzo estamos siendo empadronados por el consulado de Perú porque se está haciendo de manera ordenada. Si tú puedes demostrar que te quedaste varado te pueden programar en una serie de vuelos, pero esto puede pasar en una semana, un mes en dos, no sé sabe”, precisó Beto Ortiz.

