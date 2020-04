Coronavirus Perú | Últimas noticias | A través de sus redes sociales, Beto Ortiz reveló que se sometió a la prueba de descarte del COVID-19, mientras realiza la cuarentena en hotel de Lima. Como se recuerda, el periodista llegó de Estados Unidos y tuvo que aislarse mientras dura el Estado de emergencia.

“El Dr. Frank Flores y su equipo de tecnólogos médicos de ESSALUD acaban de anunciarme que el resultado de mi prueba ha sido NEGATIVO”, escribió Beto Ortiz adjuntando las fotografías en las que aparece sujetando su prueba de descarte.

En otro mensaje, el exconductor de ‘El valor de la verdad’ explicó cómo es que funciona la prueba rápida a la que fue sometido gracias al personal del Ministerio de Salud.

“La prueba de inmunoglobulina o prueba rápida que se usa así:- Te pinchan un dedo para sacarte una gotita de sangre y la colocan en el dispositivo a esperar el resultado. Si te sale la letra M significa que en este momento tienes una infección AGUDA de coronavirus. Si te sale la G significa que tienes la infección en desarrollo desde hace más de 7 días y ya has generado anticuerpos. Si te sale la C (como a mí) significa que la prueba no ha detectado anticuerpos del virus en tu sangre”, escribió el periodista.