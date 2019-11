Beto Ortiz sobre El Valor de la Verdad: "Creo que el público sabe que también puedo hacer otro tipo de programas"

El conductor de ‘El valor de la verdad’, Beto Ortiz, anunció que su programa no continuará el próximo año, a pesar de que hace unos días, en la preventa de Latina, se anunció que seguiría en el 2020.



“El programa necesita tomarse unas largas vacaciones, mientras tanto... espero empezar el 2020 con una nueva producción”, sostuvo Ortiz.



¿Quieres decir que te gustaría hacer un programa de otro formato?

Es la primera vez que la temporada de ‘El valor de la verdad’ dura un año entero. Por normas del formato, ya necesita descansar, no sé por cuánto tiempo, pero descansar.



¿Es un adiós definitivo?

No te voy a decir: ‘Nunca más lo haré’, porque eso ya lo dije antes y recaí, pero creo que el público sabe que también puedo hacer otro tipo de programas.



Armando Tafur, productor de ‘El dúo perfecto’, comentó que tomó con tranquilidad que ‘El valor de la verdad’ les haya ganado el último sábado, pero resaltó que Gisela ha liderado en más de 30 oportunidades.

El rating es como una nota que el público te pone, pero hay que dar examen todas las semanas, así que jamás hay que creérsela. Ahora, si el amigo Tafur quiere hacer el inventario, que lo haga bien y comience en el 2012, que fue cuando empezamos a competir todos los sábados con Gisela. Lo invito cordialmente a hacer esa contabilidad y a ver quién sale ganando.