Beto Ortiz da contundente respuesta a usuaria que criticó a Carlos Galdós en foto que publicó en sus redes sociales 

Beto Ortiz es de las pocas personas que tiene 'filtro' para decir lo que piensa y más si se trata de contestar a algún usuario 'faltoso'. Esta vez no tuvo ningún reparo en contestarle a una seguidora que criticó a Carlos Galdós tras la publicación de una fotografía que hizo el periodista en sus redes sociales luego de una entrevista en Radio Capital.



"Es C. Galdós? Qué acabado está", criticó una usuaria en Twitter. Fue entonces que Beto Ortiz decidió darle una lección con esta contundente respuesta.



Usuaria critica foto de Beto Ortiz con Carlos Galdós Usuaria critica foto de Beto Ortiz con Carlos Galdós

"Tenemos la tarea pendiente de acabar con esta ridícula manía nacional de calificar a las personas en función de lo más o menos viejo, lo más o menos gordo o lo más o menos arreglado que se ve. Si vas a dejar escapar tus opiniones como pedos, mejor absténte", escribió el conductor de 'El Valor de la Verdad'.

Respuesta de Beto Ortiz a usuaria que criticó a Carlos Galdós Respuesta de Beto Ortiz a usuaria que criticó a Carlos Galdós

Este tuit de Beto Ortiz fue apoyado por decenas de personas, teniendo más de 112 me gusta y decenas de retuits.



Beto Ortiz estuvo hoy en Radio Capital para una entrevista con Carlos Galdós como parte de la promoción de su reciente libro 'Por favor, no me beses".