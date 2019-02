Beto Ortiz dice que vuelve a lo grande con 'El Valor de la Verdad' y tendrá como invitado a Nicola Porcella | ENTREVISTA

Beto Ortiz reaparece esta noche con ‘El valor de la verdad’ y aunque sabe que una ‘legión de trolls’ criticará su programa, eso no le quita el sueño.



Qué tal regreso levantando polvareda...

Había que regresar a lo grande. La gente piensa que es broma, pero ahí está la promoción que lo confirma.



¿Hablaste con él, firmó un contrato con tu producción?

Claro, nos hemos reunido. Fue una larga conversación porque es la persona que todo el Perú quiere escuchar y no ha dado su versión todavía.



¿En el programa presentarás algunas pruebas que refuten lo que se ha dicho hasta ahora?

Probablemente videos, WhatsApp, fotos...

¿Qué te motivó a volver con ‘El valor de la verdad’?

En realidad, no lo había planeado, pero fue una propuesta que Susana (Umbert) me hizo a fin del año pasado y llegó en el mejor momento, cuando ATV canceló mi programa, cosa que me agarró frío, pero eso es parte de la rutina televisiva. Se cierra una puerta y se abre otra.



Esta temporada será de seis meses, un año...

Menos de seis meses. Después de esto, calculo que Latina verá qué más hacemos para regresar con la segunda temporada.



Muchos ya critican el regreso de tu programa.

Todo lo que yo haga será criticado, me he esmerado por ser un personaje controversial y generar polémica. Cualquier cosa que haga será censurada por mis detractores y granjas de trolls, pero ya tengo 30 años en televisión y son cosas que no me quitan el sueño.

Competirás con Gisela, y Nicola con Sheyla, su excompañera...

Me parece que son factores que pasan a un segundo plano, porque él está tratando de esclarecer una situación que le podría traer problemas legales. Es su turno de responder y para mí, como periodista, hacer las preguntas.



¿Es cierto que le pagaron 100 mil soles para que se siente?

No nos ha pedido dinero, llegamos a un acuerdo. Él necesita decir su verdad y yo un personaje para mi debut, ambos estamos ganando.



¿Será en vivo o ya grabaste?

Depende del poligrafista que llegue de Colombia y si hay tiempo se graba, de lo contrario, salimos en vivo.



Luego seguirán ‘La Chama’, ‘Poly’...

Si no hubiéramos conseguido a Nicola, mi producción ya tiene otros invitados.