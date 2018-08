Beto Ortiz echa flores a Xoana González y le manda su 'chiquita' a Melissa Loza

Beto Ortiz restó importancia a las críticas que le hacen por entrevistar a personajes de la farándula, como Xoana González.



“En verdad Xoana me encanta, es una mujer auténtica,lo que ves es lo que hay, no tiene máscaras. No trata de aparentar nada que no es y eso me parece valioso en un ambiente lleno de poses. Ella estuvo dispuesta a conversar y la buscamos”, dijo Beto Ortiz.

Beto Ortiz también se refirió a la sentencia que pesa sobre la argentina por la demanda que le hizo Melissa Loza.



“Me pareció exagerado que se le impida la entrada a una persona por tanto tiempo, es una tontería. La verdad los dimes y diretes de la farándula no deberían ser materia de juicios”, añadió el conductor de 'Beto a Saber'.

Sobre Phillips Butters quien lo calificó de ‘mala leche’ y ‘envidioso’, Beto Ortiz dijo que respetaba su opinión.



“No entraré en polémica con él, creo que está pasando por un momento difícil. Espero que pueda aclarar su situación”, precisó Beto Ortiz.