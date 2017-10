Beto Ortiz se confiesa y cuenta cómo es su pareja ideal [VIDEO y FOTOS]

Con casi medio siglo de vida, con pocos pelos en la cabeza y una barba casi totalmente blanca, Beto Ortiz va dejando de ser ese personaje hosco y de mal genio, al menos para las entrevistas. Se va rompiendo esa tensión que provocaba hace años, cuando estaba al frente, y siento más bien a un tipo amable, distendido, sin caprichos. El tiempo sigue en su juego de hacernos envejecer y él, humano al fin, ahora es un hombre a quien el frío lo obliga a usar bufanda y abrigarse bien. Esta vez va a incursionar en el teatro y mostrará aquello que le cuesta exponer... pero antes, un viaje al interior de uno de los periodistas más polémicos de la televisión.



¿Buen tipo?

Sin dudas.



¿Estás viejo?

Más cómodo que cuando tenía 20 años.



Si miras atrás y comparas tu presente.

Me siento sobre el bien y el mal.



¿Cómo fuiste en el pasado?

Un loco ególatra, desesperado por fama.



¿Algo más?

Como Kenji, quería estar en todas las portadas.



¿Insoportable?

Me peleaba con todo el mundo.



¿Te computas chibolón?

Prefiero estar con gente joven y eso puede generar muchas leyendas.



Hablas de la juventud como algo lejano.

Mantengo cualidades y defectos de esos tiempos que me permiten vivir más contento.



¿Ya no reniegas por rating?

Ya no me amargo si se cae.



¿Tanto así?

Me deprimía porque mi foto no salía en toda la página de un diario.



¿Y ahora?

Me parece una tremenda cojudez.



¿Tan exquisito eras?

Una vez, para grabar un comercial de la Teletón, convocaron a todas las supuestas ‘estrellas’ de América y Raúl Romero envió un mensaje.



¿Cuál?

‘No voy a ir porque Pavarotti no canta en coro’.



A propósito, ¿te sale el tenor cuando tomas?

Probablemente, con dos vasos de vino.



¿Una tema que te conmueva?

Nat King Cole con su ‘Ansiedad’, ‘Capullito de alhelí’ y sus demás interpretaciones que me trasladan a mi infancia y que escuchaba mi mamá.



¿Valen para nostalgias de amor?

Para eso está Madonna de los 80.



¿Bailas perreo?

No seas malo.



¿Por qué?

Cuestión de dignidad.



¿Te asustan los temblores?

El último me hizo saltar como un gato.



Si te mueres antes de lo imaginado... ¿una frustración?

No haber escrito un libro que valga la pena.



¿Califícate como literato?

Paso con 12.



¿Disfrutas hacerlo?

No es lo que más me gusta. El proceso es doloroso, solitario, tedioso, te duele la espalda, te hartas.



¿Fobia a las ratas?

Son importantes en mi programa.



¿La altura?

No haría parapente.



¿Una anécdota?

En el Gran Cañón de Arizona tuve hasta la tentación de aventarme.



¿Otro temor?

Morir ahogado.



¿Un curso que rechazabas en el colegio?

Todos esperaban la Educación Física y yo no.



¿Por qué?

El ser gordo me ha perseguido siempre.



¿Si una pelota pasa por tu lado?

No me interesa en absoluto, ja, ja.



¿Practicas algún deporte con balón?

(Piensa)... El frontón, porque es solitario. No me gusta depender de nadie.



¿La soledad te da placer?

Así nací y vivo.



Pero al grado de sentirte feliz.

He pasado días enteros solo y en silencio.



Algunos se te corren.

Prefiero que me tengan miedo a que me vean como huev...



¿Eres un jefe que presiona?

Soy consciente de que si no estoy, el equipo lo va a pasar bien porque siempre somos los hijos de p...



¿Imprescindible?

Solo cuando el programa está al aire.



Si un reportero te comunica: ‘Se cayó una entrevista’.

No me cuentes que no pudiste, dame soluciones. Consigue un mejor entrevistado.



Otro consejo para los líderes…

No llamo extraordinaria a cualquier nota.



¿Qué haces si no hay un buen reportaje?

Prefiero hablar 8 minutos en pantalla.



¿Jodido para corregir?

Solo digo que el equipo lo elijo yo y las notas deben hacer justicia al talento de la persona que pedí.



¿Y si no da?

Es que elegí un imbécil y, por lo tanto, más imbécil soy yo.



¿‘Partiste’ a alguien?

El mar está lleno de peces.



¿Te ‘partieron’?

Si nadie mira a quien tienes al lado, preocúpate.



¿Tu perfil para pareja?

No se parecen a los catálogos de Saga o Ripley.



O sea...

Soy racista al revés.



¿Blanquito o morochito?

Prefiero el color tierra.

¿Te ha vuelto a interesar una chica?

A esta edad no me metas a un centro de rehabilitación.



¿Ya usas viagra?

No, pero no lo descarto.



Acaba con el mito de ‘Chavón’.

Es un apodo que no tiene sentido.



Te vacilan así por la canción.

Pero es de unos argentinos y allá se les dice así a los muchachos, no a los gays.



¿Sabes contar chistes?

Soy malo.



¿Lloras ‘huasca’?

No soy borracho que hace lo que no debe.



Ahora en tu nueva faceta en el Teatro Municipal, presentando tu unipersonal ‘Morbo’, ¿te vas a desnudar ante el público?

Si lo dices así, no va a ir nadie.



¿Cuál será el atractivo?

Un striptease emocional.



¿Contarás los pasajes oscuros de tu vida?

Y los callejones.



Despídete como se debe.

Gracias por esta conversación y los espero este 11, 12 y 13 de octubre. Vayan para que me acompañen en esta especie de catarsis.



Y se marchó rápido, casi apurado a su ensayo. Bien dijo el escritor Carlo Dossi: ‘¿Por qué, en general, se rehúye la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos’.



Fernando 'Vocha' Dávila