Beto Ortiz y Gisela Valcárcel competirán en el mismo horario estelar [VIDEO]

El periodista Beto Ortiz anunció que pronto estrenará un programa sabatino que competirá con Gisela Valcárcel, pues considera que la rubia se la ‘está llevando fácil’.



“Me parece que los sábados están muy aburridos y desiertos. Creo que la ‘tía Gise’ me extraña, porque siempre es más estimulante competir. Siempre es mejor cuando tienes un rival de peso. Siento que se la ha llevado muy fácil estos años que estuve fuera (del horario). Estamos programando algo. Por razones de estrategia no podemos decir para cuándo es el proyecto. Recuerdo que ella, teniendo un sueldo 10 veces más que el mío, no pudo ganarme”, agregó Beto Ortiz.



Por otro lado, le deseó éxitos a su amiga Magaly Medina, quien iniciaría dentro de poco un programa matutino de entrevistas.

“Sé que le irá bien, es su estilo, está acostumbrada a eso”, sostuvo Beto Ortiz.



Asimismo, sobre su programa ‘Beto a saber’, detalló que abordará menos política. “Hemos empezado con un formato que está siendo menos político, por exigencia de la misma gente”, reveló Beto Ortiz.

Beto Ortiz sobre sus padres