Beto Ortiz habló sobre el rating de Gisela Valcárcel tras 'El Valor de la Verdad' con Nicola Porcella. 

Beto Ortiz no descartó que su próximo invitado en ‘El valor de la verdad’ sea otra persona que participó en la fiesta del sur.



¿Este sábado habrá otro invitado de esa fiesta?

Este sábado y los siguientes diez. Edición especial ‘Fiesta del terror’, ja, ja, ja.



¿Nicola Porcella volverá al ‘sillón rojo’ más adelante?

No lo sé, pero no sería raro. El jueves grabo, pero aún no sé con quién. Martín (Suyón) y Pepe (García) son los ‘cocineros’, yo soy el anfitrión.



Magaly criticó a la gente de ATV y a tu programa por no hacerle las preguntas que debían...

Espero que haya repuntado en las cifras.



Gisela debe estar preocupada por el rating (‘Gisela busca’ hizo 9.6 y ‘El valor...’ 21.3).

Que nos dure... ¡Dos más!