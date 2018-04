Beto Ortiz: Patricia Salinas es criticada por afirmar que denuncia de Daniella Pflucker es "ambigua "

La denuncia de agresión sexual que hizo Daniella Pflucker contra Guillermo Castañeda continúa generado debate entre las figuras televisivas. Esta vez,Beto Ortiz criticó que las feministas más visibles de Lima no quieran ser entrevistadas en su programa por este caso.



Beto Ortiz indicó que había invitado a algunas feministas a su programa para debatir sobre el tema y que ellas se negaron. Por lo tanto, entrevistó a la periodista Patricia Salinas, quien fue criticada por estos colectivos por su columna "Me too, el otro extremo" publicada en Caretas.



Beto Ortiz considera que las feministas necesitan aliados y que deberían sentarse a conversar con él. Desde los colectivos feministas se niegan a darle una entrevista al periodista debido al caso de Ruth Sayas, quien fue entrevistada en el programa El Valor de la Verdad, que condujo Ortiz, y días después fue asesinada por su pareja debido a las confesiones que hizo en el mencionado espacio televisivo.



Patricia Salinas también critica a los colectivos feministas porque considera que le creen a Daniella Pflucker por ser mujer. "Sigue siendo la palabra de ella contra él, la palabra de él sigue siendo tan valiosa como la de ella", precisó la periodista.



Desde los colectivos feministas critican que Patricia Salinas considere que el extremismo está en creerle a Daniella Pflucker, miembros de las organizaciones afirman el verdadero extremismo es el que permite que las mujeres sean violadas y asesinadas impunemente.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.