Luego que el cantautor Pedro Suárez Vertiz recomendara a Beto Ortiz tener hijos en un extenso mensaje, el periodista no dudó en responder y aseguró que ha pensado en el tema gracias al cantante peruano.

Estas declaraciones las dio durante una entrevista que dio al programa Magaly TV La Firme, donde el periodista junto a Magaly Medina reflexionaron sobre la posibilidad de tener hijos en el futuro.

“Pedro (Suárez Vértiz) me samaqueó con ese llamado porque es algo que me he negado probablemente por mi condición de hijo único he disfrutado mucho de la soledad y de la independencia que te da la soledad. Sin embargo, leyendo el cariño con el que Pedro me hace esta invitación como un hermano que quiere lo mejor para ti y te habla desde su condición de padre”, confesó Beto.

“Podría decir que lo he pensado en serio por primera vez después de haber leído a Pedro Suárez Vértiz porque siempre lo he descartado de plano. Siempre digo que no antes que me lo pregunten... Si he pensado en ser padre pero no quiero que sea una especie de moda… No porque Ricky Martín o Ricardo Morán lo han hecho, lo tengo que hacer yo también. Eso tiene que venir de una necesidad del corazón”, agregó el periodista.

Beto agradeció el mensaje de Pedro Suárez Vértiz y el cariño que le puso en cada palabra debido a que llegó a sus manos justo cuando estaba convaleciente debido a haber contraído coronavirus.

Beto Ortiz contó sus días enfermo de COVID-19

El periodista aseguró que no llegó a estar internado en una cama UCI, sin embargo los días y las noches se le hacían “interminables”. Incluso confesó que pensó en que podría morir.

“Yo no exagero si te digo que pensé que iba a morir. Uno siempre dice algún día me moriré pero cuando tienes una enfermedad mortal como el COVID-19 y cuando empiezas a ahogarte, a faltarte el aire dices: ‘aguanta’ de repente de acá no salgo. Y lo primero que pensé es para qué trabajé toda mi vida. Incluso pensé a hacer un testamento en mi cama del hospital”, señaló el periodista.