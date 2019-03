Beto Ortiz: "Ningún político es mi amigo y prefiero no tenerlos' | ENTREVISTA | FOTOS

Por: Fernando 'Vocha' Dávila.



Este señor camina serio, responde saludos, no ofrece sonrisas. Su objetivo es llegar hasta el punto acordado: un café en Miraflores. Es mediodía. Beto Ortiz llega a la hora pactada. Avanza a paso tranquilo. Nosotros ya estamos a dos locales del lugar. Él pasa, lo saludamos: ‘Hola’, nos dice pero no se detiene. Le recordamos que somos de Trome. Se detiene, sonríe y bromea: ‘No me di cuenta de que eran ustedes’. Hace referencia a la muleta que llevo producto de un accidente y me agrega: ‘Pensé que era un minusválido que me saludaba...’.



Beto, ¿pagaste cien mil soles a Nicola Porcella para que se siente en el sillón rojo?

No le dimos nada. Solo se llevó lo que ganó con sus respuestas.



Difícil de creer...

Ahora tengo mi productora, le vende el programa al canal y asumimos todos los gastos.



Eso significa...

Esa plata (cien mil soles) es el presupuesto de un mes.



Ya no te conviene que los participantes ganen...

Quiero que se vayan.

Nicola Porcella y la botella de Jagger en 'El Valor de la Verdad' Beto Ortiz descartó que le hayan pagado 100 mil soles a Nicola Porcella 'El Valor de la Verdad'. (Captura Latina)

¿Te sientes bien haciendo ese tipo de programa?

Me divierto.



¿En serio?

Después de haber hecho dos años de periodismo, haberme comprado todos los pleitos de las denuncias y terminar en mi casa hecho m... -porque me comprometía con los casos-, me viene bien hacer esto.



¿Te funciona?

La coyuntura tan deprimente del Perú hace que la gente busque mecanismos de evasión a la realidad.



En las redes te acusan de que no sumas al país...

El periodismo en el país está cimentado en la idiotez.



¿Eso crees?

Las noticias son sumamente idiotas, sobre todo las políticas.

Beto Ortiz genera intriga sobre el regreso a la televisión de “El valor de la verdad”. (Foto: GEC) Beto Ortiz genera intriga sobre el regreso a la televisión de “El valor de la verdad”. (Foto: GEC)

¿Las redes son las responsables?

La noticia, en la era del Internet, es la trivialidad. Una pelea en la calle, alguien que baja de peso, un vestuario extravagante.



Puede ser...

Todos vivimos fascinados con la historia Melissa Loza, de su pareja, del ex de su pareja y nadie se cuestiona por qué le doy tiempo de mi vida a esta idiotez.



¿El peruano ama el chisme?

Eso no es culpa de Magaly, ‘Peluchín’ o yo. Es lo que practicamos en nuestra vida diaria llevada a los medios.



¿Por qué no pediste que respeten tu contrato en ATV y te fuiste sin hacer bulla?

Allí todos los meses presentaba mi recibo por honorarios. Nunca he pertenecido a la planilla de un medio de comunicación.



¿Pagas AFP?

Pagaba. Espero cobrar cuando cumpla los 60 años.

Beto Ortiz regresa este lunes con 'Beto a Saber' por ATV Beto Ortiz afirmó que 'nunca ha pertenecido a la planilla de un medio de comunicación' ()GEC)

¿ No sabes lo que son utilidades?

Ni lo que es CTS.



En el Twitter te ‘matan’...

Tengo más de tres millones. Un millón me ataca y estoy seguro de que son pagados por mis enemigos. Lo puedo comprobar.



¿Tu público cautivo es...?

Señoras mayores. Seguro porque hago que les aflore su lado más maternal y prefieren al hijo problemático, a la ‘oveja negra’.



Te siento más humano...

Me estoy dando el lujo de humanizarme.



¿Será porque ya tienes 51 años?

No hay tanto miedo de mostrarme como soy.



¿Eso quiere decir?

Si me provoca tomar unos tragos, lo hago, y si me toman fotos, no me importa.

¿Estás ‘tío’?

Estoy más curtido.



Un personaje aseguró: ‘Después de los 50, si algo no te duele es porque ya estás en el cajón...’

Me he roto la columna dos veces y sería iluso pensar que me siento como cañón. Algunas bisagras empiezan a crujir.



¿Aún te preocupa bajar de peso?

Tengo una entrenadora que llega a mi casa a hacerme ‘funcional’.



¿Harías ejercicios en la calle?

¿Para que vean el show del gordo haciendo sentadillas...? No, gracias.



¿Nunca te gustó el deporte?

Los que leemos somos un poco antisociales y el deporte tiene que ver con la colectividad, salir en grupo y tomarte unas ‘chelas’ después del partido.



¿La última vez que botaste lágrimas?

En el cine viendo la película ‘Green Book’.

¿Te emocionó tanto?

Es la historia de un pianista negro que tiene a un chofer y asistente italiano. Es en la época en la que al sur de Estados Unidos los de color no podían ingresar a ningún lado. Y ese hombre tenía la dificultad de pertenecer a una sociedad, a un país, a un grupo.



¿Te sientes así?

Por muchas razones, en Lima, me he sentido un poco al margen y no es agradable.



¿Cómo cambiamos?

La gente ya se dio cuenta de que la homofobia te hace quedar como un imbécil.



¿Enamoras o esperas que se te manden?

Soy más cazador que presa.



¿Qué te desanima?

Cuando alguien se interesa de manera abierta por mí, eso es un bajón.



¿Qué te molesta?

Que no me represente un desafío.

Daniel Urresti discute con Beto Ortiz Beto Ortiz afirmó que nunca ha sido amigo de los políticos.

Los intelectuales aseguran que la televisión peruana está llena de basura...

Todos los que dicen eso, cuando tienes programa, se mueren para que los invites a promocionar su libro.



Pensé que eras ‘ratón de biblioteca’...

Es que hablo bonito. El lenguaje reemplaza a la sabiduría.



¿Tienes buen ‘floro’?

Cuando se trata de persuadir, por ejemplo, para convencer a alguien que vaya a ‘El valor de la verdad’.



¿Qué cómico es el que mejor te imita?

Jorge Benavides. Hace mi voz tan parecida que la confundo con la mía.



¿Has celebrado alguno de tus cumpleaños con políticos?

Nunca. Ninguno es mi amigo y prefiero no tenerlos.



¿Por qué?

Al final no se puede separar.

¿Hay un silencioso pacto de no agresión?

En una entrevista al periodista Raúl Vargas, me comentó que había brindado con Alejandro Toledo y cuando lo llamaron de su programa en RPP, se dio cuenta de que estaba borracho y por eso dijo que era una falla técnica la que estaban teniendo y cortó.



¿No haces amistad con los que van a tu programa?

Soy anfitrión hosco.



¿Y cuándo van a comerciales?

Estoy con mi cara de cu... y leo Twitter o periódico, casi siempre me salgo (del set).



¿Por qué tan distante?

No quiero que se acerquen a decirme: ‘No vayas a preguntar esto’, ‘Un favor, de eso no quiero hablar’.



¿Te encanta ser antipático?

Martha Hildebrandt decía que hay que cultivar la antipatía como una de las bellas artes y creo que a los periodistas les caigo mal.

Beto Ortiz quería adoptar un perrito y terminó llevándose 4 Beto Ortiz contó que tiene ocho perros.

¿Qué te jode de la gente?

Que solo te llaman para que les des un número telefónico, les consigas chamba o llegar a tal persona. Me hacen sentir un poco hue...



Tienes muchos libros, te falta sembrar un árbol y adoptar un hijo...

Tengo ocho perros, sembré muchas veces, porque viví en casa con árboles y publiqué varios libros. Podemos cambiar el dicho.



¿Qué cosas extrañas te han pasado?

He estado en mi casa y escucho un grito y pregunto: ¿Por qué gritan? y estaban festejando un gol de la selección peruana.



¿Condenas al congresista Yonhy Lescano?

En ese caso, debemos partir de creer cualquier denuncia que hace una mujer.



¿Pero?

Si conversas con cualquier persona y le preguntas si está calata o vestida, creo que habría que revisar qué tipo de relación es.



Eso significa...

Que si te tomas esas libertades, como decían las abuelas, hay algunas confianzas.



Muchas gracias por esta nueva confesión.

A ustedes y a Trome por esta conversación.



Pocas veces lo vi amable como en esta entrevista. Sonríe con mayor facilidad y parece que hoy está mucho más tranquilo que antes. Quizá se aplique en este momento de su vida, una afirmación de Albert Einstein: ‘Vivo en esa soledad que es dolorosa en la juventud, pero deliciosa en los años de madurez’.